Du lịch Quảng Nam trước giờ mở cửa

(QNO) – Ngày 15.11, Quảng Nam chính thức tái mở cửa đón khách du lịch, dù còn nhiều thận trọng nhưng sự kiện vẫn mang đến nhiều kỳ vọng cho các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam đã sẵn sàng đón khách du lịch - Ảnh: V.L

Sẳn sàng

Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An (Gami Theme Park) những ngày qua khá chộn rộn, một số hạng mục, cảnh quan, sân khấu thực cảnh bắt đầu được trang trí, làm mới sau thời gian dài ngừng hoạt động. Ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Tổng giám đốc Gami Theme Park cho biết, mặc dù đến ngày 11.12 công viên mới chính thức mở cửa, nhưng công tác chuẩn bị đang được khẩn trương tiến hành nhằm mang đến sự lôi cuốn, hấp dẫn cho du khách.

“Ngoài làm mới các minishow, cải tạo cảnh quan, không gian… chúng tôi cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu như giảm 50% giá vé cho các địa phương từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình, có chế độ ưu đãi riêng với khách đoàn…” - ông Hà thông tin.

Gami Theme Park là cái tên tiếp theo sau nhiều khu, điểm du lịch lớn trong tỉnh đã và đang rục rịch mở cửa trở lại, góp phần mang đến luồng sinh khí mới cho hoạt động du lịch Quảng Nam sau thời gian dài ngừng trệ.

Cuối tháng 10.2021, khi dịch Covid-19 được kiểm soát triển vọng mở cửa nền kinh tế, nhất là ngành du lịch dần thêm sáng sủa. Đặc biệt, với sự ra đời của Nghị quyết 128/NQ-CP về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19” đã mở rộng cánh cửa cho các hoạt động du lịch trở lại trạng thái bình thường mới.

Trên cơ sở Nghị quyết 128, hàng loạt văn bản, hướng dẫn đã được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành. Nổi bật, có thể kể đến Phương án 7987 và Kế hoạch 8030 quy định lộ trình đón khách quốc tế và nội địa đến Quảng Nam, qua đó tạo điều kiện để một số địa phương, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đón khách trong tình hình mới.

Việc mở cửa sẽ mang đến những kỳ vọng mới cho du Quảng Nam - Ảnh: V.L

Theo ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, đợt này Quảng Nam có tổng cộng có 5 khu, điểm du lịch được mở cửa đón khách, bao gồm: Hoiana,TUI Blue, Vinpearl Nam Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Tại 3 khu phức hợp Hoiana, TUI Blue, Vinpearl Nam Hội An... đến nay tất cả nhân viên đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19, hiện những đơn vị này đang làm việc với đối tác lữ hành để chào bán tour. Trong đó, Hoiana dự kiến sẽ đón khoảng 200 du khách Hàn Quốc trong ngày 17.11 theo chương trình tour khép kín. Riêng tại phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, việc phân luồng đi riêng cho khách quốc tế nhằm phòng chống dịch cũng đã được tính toán, kể cả đề nghị CDC tập huấn xử lý những vấn đề phát sinh khi có dịch bệnh xảy ra, sẵn sàng hướng đến mục tiêu đón khách an toàn, ổn định.



Quyết tâm

Mở cửa du lịch được xem là tín hiệu tích cực với các địa phương và doanh nghiệp du lịch. Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn tỏ ra khá thận trọng bởi thời điểm này Quảng Nam đang vào mùa mưa, bão, thời tiết thất thường, chưa kể đây cũng là dịp cuối năm, người dân, doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh nên nguồn khách sẽ ít ỏi.

Ngày 11.11, UBND tỉnh ban hành Phương án đón khách nội địa theo 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1, tập trung đón khách du lịch là người dân địa phương, người đang sinh sống, làm việc tại Quảng Nam và khách du lịch từ các tỉnh, thành phố lân cận gắn với quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn nhằm tái khởi động cho mùa du lịch dịp Noel, Tết, chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng đón khách từ các tỉnh, thành phố khác. Giai đoạn 2, tập trung thí điểm đón khách du lịch tại các tỉnh, thành phố trên cả nước theo mô hình “bong bóng du lịch” khép kín thông qua công ty lữ hành gắn với quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn. Giai đoạn 3, từ tháng 1.2022, mở rộng đón khách tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng.

Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An thừa nhận, giai đoạn này sẽ rất khó khăn vì rơi vào mùa thấp điểm của khách nội địa. Dù vậy, thành phố vẫn quyết tâm thực hiện mở cửa, kể cả đề xuất tỉnh khởi động chương trình người Quảng Nam đi du lịch Quảng Nam nhằm tạo sinh khí cho phố.

“Lộ trình du lịch Hội An sẽ theo 4 giai đoạn gồm cầm cự, duy trì, phục hồi ổn định, cuối cùng là tăng trưởng. Các giai đoạn này phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có thể kéo dài 4-5 năm nên thời gian đầu sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, so với những lần trước, mở cửa lần này chắc chắn ổn định lâu dài hơn. Do đó, một số chương trình, sự kiện lớn của thành phố từ nay đến cuối năm như lễ Giáng sinh, Liên hoan ẩm thực Hội An và Dạ hội chào năm mới 2022 vẫn diễn ra bình thường” - ông Lanh khẳng định.

Hội An được xác định là nơi triển khai các hoạt động phục hồi du lịch chính của tỉnh. Những ngày qua, rất nhiều chương trình, kế hoạch đón tiếp khách và phòng chống dịch đã được thành phố ban hành, triển khai đồng loạt tại các điểm tham quan như khu phố cổ, Cù Lao Chàm, rừng dừa nước Cẩm Thanh, làng gốm Thanh Hà… nhằm đảm bảo hoạt động du lịch diễn ra thành công và an toàn nhất.

Du lịch xanh, sinh thái sẽ trở thành thương hiệu của Quảng Nam trong thời gian tới - Ảnh: V.L

Theo ông Lê Ngọc Tường, bên cạnh thực hiện chương trình thí điểm của Bộ Chính trị và Chính phủ, việc mở cửa còn hướng đến nhiều mục tiêu, từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh du lịch và các ngành, dịch vụ liên quan, thúc đẩy tăng trưởng… Đặc biệt, xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Nam như là “Điểm đến xanh” trên bản đồ du lịch Việt Nam.

“Mở cửa lần này sẽ là sự khởi đầu xuyên suốt, ổn định và lâu dài trong tương lai, từng bước đưa các hoạt động du lịch vượt qua khủng hoảng, dịch bệnh trở lại trạng thái bình thường mới” - ông Tường chia sẻ.