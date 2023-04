Du lịch tăng trưởng ấn tượng

Trong bức tranh chung trầm lắng của kinh tế Quảng Nam quý I/2023, du lịch là một trong những điểm sáng hiếm hoi, dù sự phục hồi chưa như kỳ vọng.

Biển Cửa Đại (Hội An) dần tái tạo bãi cát và được chỉnh trang đang thu hút nhiều du khách quốc tế trở lại. Ảnh: Q.T

Tăng trưởng ấn tượng

Từ cuối năm 2022, du lịch quốc tế vốn là thị trường chủ lực lâu nay của Quảng Nam đã có dấu hiệu phục hồi tương đối khá. Sang quý I/2023, thị trường này đã tiếp đà tăng trưởng. Trong 3 tháng đầu năm 2023, Quảng Nam đón hơn 1,63 triệu lượt khách tham quan, lưu trú (tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022).

Doanh thu du lịch của ngành ước đạt 1.850 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong số này, khách quốc tế đạt khoảng 765 nghìn lượt; (tăng 85 lần so với cùng kỳ năm 2022). Khách nội địa đạt khoảng 865 nghìn lượt cũng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: “Ở thị trường khách quốc tế ngoài sự phục hồi của thị trường khách truyền thống thì du lịch Quảng Nam cũng đánh dấu sự quay lại mạnh mẽ của khách Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, thị trường Ấn Độ cũng đang rất triển vọng khi xu hướng chọn Quảng Nam - Đà Nẵng để tổ chức các sự kiện như hội thảo, hội nghị, tiệc cưới đang tăng lên rõ rệt”.

Khu di tích Mỹ Sơn là một trong những điểm đến hưởng lợi lớn nhờ sự quay lại mạnh mẽ của khách quốc tế. Tổng lượng khách trong 3 tháng đầu năm của khu di sản này đạt hơn 83,3 nghìn lượt, trong đó có đến hơn 72 nghìn lượt khách quốc tế. Chỉ trong quý I, lượng khách quốc tế đến Mỹ Sơn đã đạt hơn 55% chỉ tiêu đề ra trong cả năm 2023.

Bà Văn Thị Cẩm Tú - Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho hay: “Trong quá trình phục hồi ấn tượng của du lịch Mỹ Sơn đầu năm nay ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của các đoàn khách sinh viên và khách tàu biển. Điều này góp phần đa dạng hóa cơ cấu khách trong tiến trình phát triển điểm đến Mỹ Sơn”.

Theo bà Huỳnh Thị Minh - Quản lý khách sạn Golden Pearl Hội An, mảng du lịch quốc tế của Quảng Nam trong những tháng đầu năm 2023 đang phục hồi vượt so với kịch bản dự báo để vận hành của nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Phần lớn khách sạn hiện chỉ vận hành ở mức 60 - 70% nhân sự so với năm 2019 nhưng lượng khách quốc tế tăng vọt lấp đầy công suất phòng khiến nhiều đơn vị du lịch phải gấp rút lên kế hoạch tuyển dụng thêm nhân sự.

Còn những khoảng lặng

Gần như tất cả chỉ số du lịch Quảng Nam trong quý I/2023 đều tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm 2022. Dù vậy, cần phải nhìn nhận là mức tăng này có nguyên nhân đáng kể từ việc các chỉ số du lịch địa phương trong quý I/2022 khá trầm lắng; nếu so sánh với các chỉ số cùng kỳ năm 2019 về cả lượng khách lẫn nguồn thu thì hiện nay mức phục hồi chỉ mới đạt khoảng 60 - 70%.

Khoảng lặng lớn nhất của du lịch địa phương hiện nay có lẽ là Cù Lao Chàm. Theo lãnh đạo TP.Hội An, trong khi nhiều điểm đến trong đất liền của thành phố đã phục hồi xấp xỉ mức năm 2019 thì tại Cù Lao Chàm quá trình gượng dậy đang rất chậm, chỉ đạt khoảng 10% so với khi chưa có dịch COVID-19.

Có nhiều nguyên nhân để lý giải cho điều này như dư âm của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào đầu năm 2022, sản phẩm du lịch nghèo nàn, điều kiện để vận tải khách ra đảo ngày càng siết chặt…

Môi trường du lịch vẫn nhiều “hạt sạn” tồn tại cũng là thách thức lớn với Quảng Nam trong mục tiêu phát triển du lịch xanh. Cuối tháng 3/2023, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị đã chỉ rõ: Chính quyền địa phương chưa thực hiện đầy đủ vai trò đảm bảo môi trường, văn minh du lịch cũng như một số hạn chế tồn tại dai dẳng khác trong phát triển du lịch.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL, có thể sau hai năm đầy khó khăn của dịch COVID-19 do áp lực lớn về tài chính vận hành nên những người làm du lịch đã tận dụng mọi cơ hội để tìm kiếm nguồn thu từ du khách. Sở đang đẩy mạnh kiểm soát, cải thiện môi trường du lịch nói riêng và môi trường sống nói chung để bảo đảm tiến trình phát triển du lịch xanh.