Gầy dựng thương hiệu thành phố sự kiện

Các hoạt động, sự kiện văn hóa - du lịch thường niên lẫn mới mẻ trải dài xuyên suốt trong năm giúp Hội An thu hút du khách cũng như tạo nền tảng để hướng đến thành phố sự kiện.

Tại Hội An thường xuyên diễn ra nhiều sự kiện quy mô nhỏ nhưng có sự tương tác tốt với du khách. Ảnh: Q.T

Sau hai năm thưa thớt hoạt động bởi dịch Covid-19, từ đầu năm 2022 không gian đô thị cổ Hội An thường xuyên nhộn nhịp bởi chuỗi sự kiện. Chương trình Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh” càng giúp sự kiện ở Hội An phong phú và đa sắc màu.

Ước tính, có khoảng 70% trong số hơn 60 sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2022 được tổ chức tại Hội An. Không gian tổ chức sự kiện trải dài từ vùng lõi đô thị cổ đến các làng nghề ven đô và cả Cù Lao Chàm.

Ngoài các sự kiện thường niên, nhiều chương trình có nội dung mới mẻ lần đầu được tổ chức như: ngày hội khinh khí cầu, Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ I, chương trình “Nét hoa nghề Hội An”, Festival “Cù Lao Chàm - mùa hoa ngô đồng đỏ”… thu hút sự quan tâm lớn của du khách.

Trong đó, việc phân bổ khung thời gian hợp lý, mật độ sự kiện diễn ra dày trong mùa hè để tạo điều kiện thu hút khách nội địa góp phần đáng kể giúp Quảng Nam đang là địa phương thu hút lượng khách lớn nhất Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến thời điểm hiện tại (đạt hơn 3 triệu lượt khách trong 7 tháng đầu năm).

Góp phần giúp chuỗi sự kiện, hoạt động văn hóa - du lịch ở Hội An thêm phong phú còn phải nhắc đến sự đóng góp, sáng tạo của các đơn vị làm du lịch. Rất nhiều sự kiện gắn với đặc trưng của điểm đến tư nhân được tổ chức thường xuyên, dù quy mô không lớn nhưng cũng để lại ấn tượng đậm nét trong mắt du khách.

Ngày hội khinh khí cầu 2022 là một sự kiện mới mẻ thu hút sự quan tâm lớn của du khách. Ảnh: Q.T

Có thể đề cập đến chợ phiên làng chài Tân Thành, đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở khu du lịch sinh thái Cồn Bắp, triển lãm ảnh “Nơi đàn chim trở về” ở Chic Chillax, triển lãm điêu khắc “Con giống” ở Coco Casa Hội An…

Với đặc thù đô thị cổ, có truyền thống giao thoa với nhiều nền văn hóa, Hội An có nhiều lợi thế để xây dựng chuỗi sự kiện mang tính chất quốc tế. Điều này vừa giúp thúc đẩy giao lưu, mở rộng quan hệ hữu nghị quốc tế, kích cầu du lịch, bồi đắp thương hiệu đô thị di sản.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, trong nhiều năm gần đây Hội An đã từng bước trở thành thành phố sự kiện với nhiều hoạt động thường niên mang đặc trưng, thương hiệu riêng của địa phương như Festival Ẩm thực quốc tế, Festival Tơ lụa, thổ cẩm quốc tế, Hội thi Hợp xướng quốc tế, chương trình Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản…

Từ nay đến cuối năm, tại Hội An diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn như: Tuần Du lịch xanh Quảng Nam, Diễn đàn Du lịch Mê Kong 2022, giải chạy “TMG Hoian Discovery Marathon 2022”…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Hội An hội tụ nhiều tiềm năng để trở thành một thành phố sự kiện. Tuy nhiên, cần tiếp tục có tư duy đổi mới trong tổ chức sự kiện, tránh các sự kiện lặp đi lặp lại nhàm chán. Địa phương có thể kết nối thêm với các doanh nghiệp lớn để phối hợp tổ chức sự kiện. qua đó từng bước hoàn thiện, nâng tầm chuỗi sự kiện ở địa phương.