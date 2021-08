Giới thiệu Tour Hội An của 2 website Uy Tín - Dulichkhampha24.com & Tourdanangcity.vn

(QNO) - Phố cổ Hội An là di sản văn hoá nổi tiếng của miền Trung, luôn thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan mỗi ngày. Chính vì để đáp ứng nhu cầu trên nên dịch vụ tour du lịch Hội An ngày các được nhiều công ty lữ hành tổ chức. Dưới đây là thông tin hai đơn vị có dịch vụ tour tốt và uy tín nhất Đà Nẵng cho bạn đặt niềm tin.

Tour ghép Hội An từ Đà Nẵng được khách du lịch yêu thích

Nói đến du lịch Quảng Nam thì chắc chắn phố cổ Hội An luôn là địa điểm mà khách du lịch muốn khám phá nhất. Nơi đây vẫn luôn gây ấn tượng mạnh trong lòng du khách bởi nét cổ kính, công trình kiến trúc độc đáo, lễ hội dân gian hấp dẫn và lung linh ánh đèn lồng.

Chùa Cầu điểm tham quan nổi tiếng nhất Tour Hội An.

Không chỉ có thế, phố cổ Hội An còn nổi tiếng với những món ẩm thực dân dã làm nức lòng bao du khách trong và ngoài nước. Vì thế tour du lịch Hội An xuất phát từ Đà Nẵng là một trong những tour ghép được du khách yêu thích nhất hiện nay. Dưới đây là thông tin 2 đơn vị tổ chức tour Hội An uy tín và chất lượng nhất tại Đà Nẵng.

1 - Dulichkhampha24.com có kinh nghiệm tổ chức tour Hội An lâu năm

- Về thương hiệu: Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tổ chức tour Ngũ Hành Sơn Hội An xuất phát từ Đà Nẵng. Dulichkhampha24 đã xây dựng vững chắc thương hiệu của mình trong lòng du khách và không ngừng nâng cấp chất lượng dịch vụ mỗi ngày.

Thưởng thức ẩm thực trong tour du lịch phố cổ Hội An.

- Ưu điểm dịch vụ và giá: Để khách hàng thật sự tin tưởng và đặt niềm tin vào dịch vụ thì trước tiên chất lượng phải luôn được đặt lên hàng đầu. Dulichkhampha24 luôn được du khách lựa chọn làm bạn đồng hành trong suốt quá trình tham quan Đà Nẵng, Hội An. Quan trọng nhất là lịch trình tour đầy đủ, hấp dẫn và giá tour rất rẻ so với những đơn vị khác.

- Cam kết: Với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng là niềm vinh dự của công ty” Chính vì thế, khách hàng đăng ký tour Hội An tại đây không cần phải đặt cọc, cam kết cuối tour mới phải thanh toán tiền. Điều này càng tạo nên sự tin tưởng tuyệt đối của du khách khi đang mong muốn tìm kiếm 1 đơn vị đảm bảo nhất về chất lượng thì dulichkhampha24 là lựa chọn đầu tiên.

- Địa chỉ : 493 Trần Cao Vân – Thanh Khê – Đà Nẵng

- Hotline : 0795 550 777 - 0982 744 644

- Tham khảo chương trình chi tiết về : Tour Hội An

2 - Tourdanangcity.vn đơn vị tổ chức tour Hội An nổi tiếng nhất Đà Nẵng

- Về thương hiệu: Xứng danh là lá cờ đầu trong ngành dịch vụ du lịch của thành phố Đà Nẵng. Tourdanangcity được đánh giá là đơn vị có lượng khách hàng đăng ký đi tour nhiều nhất ở Đà Nẵng. Là đơn vị tổ chức rất nhiều chương trình tour khác nhau để phục vụ khách du lịch đến mới dải đất miền Trung nhưng nổi bật nhất vẫn là tour Hội An xuất phát từ Đà Nẵng. Sau 6 năm thành lập và phát triển, tourdanangcity được bình chọn là đơn vị đáng để đồng hành nhất cho khách du lịch đến Đà nẵng.

Check-in với nhiều cảnh đẹp cùng tourdanangcity.vn

- Ưu điểm: Với lịch trình tour Hội An rất phong phú về địa điểm tham quan, thực đơn ăn chất lượng. Dịch vụ của tourdanangcity luôn được khách hàng chấm điểm mức cao nhất trong thang điểm 10 về sự chuyên nghiệp. Xe đưa đón đời mới, hướng dẫn viên vui vẻ tạo tiếng cười suốt hành trình tour.

- Giá tour: Để so sánh mức giá chung tại Đà Nẵng thì tourdanangcity luôn đứng đầu về giá rẻ. Luôn có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn hàng ngày cho du khách khi sử dụng dịch vụ.

- Cam kết: Với phương châm “Uy tín chất lượng đặt lên hàng đầu” vì thế tourdanangcity cũng không thu tiền trước và cũng không yêu cầu khách hàng phải đặt cọc. Điều này cũng là cam kết tuyệt đối về chất lượng dịch vụ trong chương trình tour Hội An của công ty. Chính vì thế khách hàng cũng rất yên tâm khi đăng ký và sử dụng dịch vụ tại tourdanangcity.

- Địa chỉ : 06 08 Phạm Thiều – An Hải Bắc - Sơn Trà – Đà Nẵng

- Hotline : 0987 119 499 - 0933 444 525

- Tham khảo chương trình chi tiết về : Tour du lịch Hội An

Phố cổ Hội An là điểm đến vô cùng đẹp, chắc chắn không làm bạn thất vọng. Và 2 đơn vị tourdanangcity.vn và dulichkhampha24.com cũng sẽ không làm bạn mất niềm tin. Chúc bạn có chuyến đi Hội An thật vui vẻ và hạnh phúc!.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ TOUR NGŨ HÀNH SƠN HỘI AN

===============

CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐÀ NẴNG

Văn phòng : 08 Phạm Thiều – An Hải Bắc – Sơn Trà – TP Đà Nẵng

Hotline : 0987 119 499 - 0933 444 525

Mail : Danangcitytravel@gmail.com

Website : https://tourdanangcity.vn/