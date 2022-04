Gợi ý 5 trải nghiệm lý tưởng khi đến Hội An trong dịp lễ 30.4

(QNO - PR) - Theo khảo sát tại Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp - chủ đầu tư dự án Hoian d’Or, Hội An đang là điểm đến hút khách có khả năng chi trả cao, nhất là nhóm khách gia đình. Trải nghiệm du lịch tại thành phố di sản cũng chính là hướng đến sự cảm thụ sâu sắc các sản phẩm du lịch văn hóa giàu giá trị.

Phố cổ Hội An, điểm đến hấp dẫn của nhiều khách du lịch. Ảnh: Shutterstock

Khám phá phố cổ, thưởng thức ẩm thực bản địa

Trong lịch trình tham quan của hầu hết du khách, phố cổ thường được xếp ở vị trí đầu tiên. Điều này hết sức dễ hiểu bởi phố cổ được ví như linh hồn của Hội An. Tại đây, du khách có cơ hội dạo bước trên những con phố đan xen nhau theo hình bàn cờ, ngắm nhìn những dãy nhà cổ san sát với kiến trúc đặc trưng, tường vàng và lợp ngói âm dương.

Du khách không thể bỏ lỡ dịp thưởng lãm các hình thái văn hóa, kiến trúc được bồi đắp và gìn giữ qua hàng trăm năm với sức hấp dẫn riêng rất đặc biệt để rồi dù có tới Hội An bao nhiêu lần cũng không hề thấy nhàm chán.

Cùng với đó, ẩm thực Hội An cũng là niềm tự hào của nền ẩm thực Việt khi làm say lòng biết bao du khách, được ca tụng không tiếc lời bởi các đầu bếp, nhà báo nổi tiếng thế giới.

Sẽ thật thiếu sót nếu như đến Hội An mà không thưởng thức một bát cao lầu đượm vị, một đĩa cơm gà vàng ươm, bánh xèo, bánh mỳ và các loại chè dân dã, ngọt lành.

Làm giàu tri thức bản địa với các ngôi nhà cổ, các làng nghề truyền thống

Những ngôi nhà cổ tại Hội An đã tồn tại qua nhiều thế kỷ với kiến trúc gần như vẹn nguyên, đây cũng chính là những di tích sống động và trực quan giúp du khách khám phá kiến trúc, lịch sử của thương cảng sầm uất “trên bến dưới thuyền” xưa kia.

Nổi bật, có thể kể đến nhà cổ Tấn Ký (101 Nguyễn Thái Học), nhà thờ cổ tộc Trần (21 Lê Lợi), nhà cổ Phùng Hưng (4 Nguyễn Thị Minh Khai), nhà cổ Đức An (129 Trần Phú), nhà cổ Thái Phiên (104 Thái Phiên)…

Ngoài ra, các làng nghề truyền thống cũng sẽ đem đến những cung bậc cảm xúc thú vị cho du khách khi được tận mắt, tận tay trải nghiệm quá trình tạo ra các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ độc đáo, qua đó hiểu hơn về văn hóa bản địa phong phú của Hội An. Đó là làng rau Trà Quế, nơi du khách được trải nghiệm “một ngày làm nông dân” khi tự mình chăm sóc và thu hoạch các loại rau hữu cơ, đồng thời tận hưởng bầu không khí mát mẻ, trong lành. Đó còn là làng gốm Thanh Hà, làng lụa Hội An, làng mộc Kim Bồng, làng nghề làm lồng đèn… đều là những điểm đến không thể bỏ lỡ tại Hội An.



Thưởng thức show diễn Ký ức Hội An

Đây là show diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam được tổ chức các tối cuối tuần tại Công viên Ấn tượng Hội An. Những màn trình diễn được dàn dựng công phu, hoành tráng tạo nên một “bữa tiệc thị giác” rực rỡ và sống động, hứa hẹn sẽ đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác.

Đảo Ký ức Hội An. Ảnh: K.L

Ký ức Hội An cũng là chương trình giải trí đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức Guinness công nhận là chương trình nghệ thuật thường nhật có sân khấu biểu diễn ngoài trời lớn nhất và có số lượng diễn viên đông nhất.

Thả hoa đăng cầu bình an trên sông Hoài

Đi thuyền và thả đèn hoa đăng trên dòng sông Hoài thơ mộng là một trong những trải nghiệm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách khi đến Hội An. Trong không gian rực rỡ hai chiều trên không trung và trên mặt nước, bầu không khí trở nên thiêng liêng khiến lòng người lắng đọng, những lời nguyện cầu thành tâm được gửi gắm vào ngọn đèn trôi xa theo gió và dòng nước



Thưởng nhạc Trịnh tại Hoian d’Or

Sự kiện nổi bật nhất tại Hội An được đông đảo du khách quan tâm, đón chờ dịp lễ 30.4 chính là Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ để “Hoian d’Or - Nối miền di sản”. Chương trình do Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp - chủ đầu tư dự án Hoian d’Or phối hợp cùng UBND TP.Hội An, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức với quy mô lên tới 7.000 người và hoàn toàn miễn phí. Đêm nhạc do nhạc sĩ Quốc Trung phụ trách sản xuất và quy tụ hàng loạt nghệ sĩ gạo cội như ca sĩ Cẩm Vân, NSƯT Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Đức Tuấn, Tấn Sơn, Hà Lê, Giang Trang, Mạc Mai Sương, Marzuz, CECE Trương, Alexander Tú - Nhóm nhảy Lyricist.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hoian d’Or là một trải nghiệm đáng giá cho du khách khi đến Hội An dịp lễ 30.4

Sân khấu, âm thanh, ánh sáng được dàn dựng tại ngã ba sông Thu Bồn bởi các chuyên gia quốc tế, tạo nên không gian lãng mạn đầy tính nghệ thuật, tương xứng với một chương trình âm nhạc giàu chiều sâu. Cũng trong khuôn viên dự án Hoian d’Or, du khách đồng thời được tham quan các khu vực triển lãm nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa bản địa và thưởng thức đặc sản đặc trưng của Hội An.