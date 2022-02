Hàng ngàn du khách rộn ràng đổ về phố Hội du xuân

(QNO) - Hội An những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022 trở nên rộn rã đến bất ngờ vì một lượng lớn du khách đổ về thăm thú, cầu an đầu xuân.

Đông đảo du khách tham gia chương trình “Bài chòi Hội An“. Ảnh: N.C

Đêm Mùng 2 Tết (tức ngày 2.2) là đêm đầu tiên diễn ra chương trình "Bài chòi Hội An". Khu vực bùng binh An Hội (nơi diễn ra hô hát) đông nghẹt du khách. Người chơi vì đam mê, cũng có nhiều du khách trẻ tò mò chơi thử để trải nghiệm nét văn hóa độc đáo quê nhà vốn đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Năm nay để thích ứng với bối cảnh mới, chương trình "Bài chòi Hội An" còn diễn ra thêm hình thức trực tuyến để phục vụ du khách phương xa không thể về với Hội An mùa Tết này.

Nhiều người trẻ hào hứng muốn trải nghiệm nét văn hóa truyền độc đáo này. Ảnh: N.C

Trước đó, hàng ngàn du khách cũng đổ về các điểm đến trên địa bàn thành phố để du xuân, thưởng thức không gian thanh bình của đô thị cổ dù cho nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật đã phải tạm dừng để phòng dịch Covid-19.

Các điểm đến mới, thiết kế ấn tượng có không gian mở hoặc khung cảnh đẹp để check-in như: Chic Chillax, The Deck House An Bàng Beach... cũng được nhiều du khách chọn lựa là nơi thư giãn ngày đầu năm.

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An, trong ngày Mùng 1 và Mùng 2 tết đã có khoảng 5 nghìn du khách đến Hội An tham quan. Dịp này, Hội An vẫn tổ chức các hoạt động thường xuyên trong khu phố cổ để phục vụ du khách

Đông đảo nhất vẫn là lượng khách đến từ TP.Đà Nẵng và một số khu vực lân cận muốn tìm một điểm đến có độ an toàn cao để thư giãn, nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài làm việc và bị giới hạn du lịch vì dịch bệnh.

Hàng ngàn du khách đổ về Hội An du xuân, cầu an trong dịp Tết. Ảnh: N.C

Những ngày tới, dự báo không khí ở Hội An sẽ tiếp tục rộn ràng khi từ Mùng 4 tết trở đi, nhiều hoạt động độc đáo khác sẽ diễn ra như "nguyện ước đầu năm", "áo dài xuống phố", "về phố Hội du xuân"...