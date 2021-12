Hàng nghìn đèn lồng lung linh thắp sáng Hội An dịp Giáng sinh (clip)

(QNO) - Tối 24.12, tại Vườn tượng An Hội, TP.Hội An tổ chức Hội đèn lồng với chủ đề “Chung tay thắp sáng Hội An”.

Trình diễn nghệ thuật trên cầu An Hội trong lễ khai mạc Hội đèn lồng Hội An. Ảnh: T.L

Hàng nghìn lồng đèn được thắp sáng mọi nẻo đường phố cổ, nhất là khu vực cầu An Hội, trên và bên bờ sông Hoài khiến Hội An thêm lung linh trong tiết trời se lạnh dịp Giáng sinh.

Hội đèn lồng Hội An là một trong số các hoạt động văn hoá - du lịch đặc sắc, mở đầu cho chuỗi sự kiện trong chương trình “Hội An chào năm mới 2022”, chào Năm du lịch quốc gia năm 2022.



Những gánh đèn lồng trang trí trên đường phố Hội An. Ảnh: T.L

Hội đèn lồng Hội An được tổ chức định kỳ từ năm 2009 vào mỗi dịp tết đến xuân về. Năm nay tổ chức từ dịp Giáng sinh kéo dài đến rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022. Qua đó mong muốn các tác phẩm đèn lồng nghệ thuật, bằng tâm huyết và tài hoa của các nghệ nhân sẽ góp phần tô đẹp Di sản văn hóa thế giới Hội An.

Hòa chung không khí rôm rả dịp Giáng sinh, Hội đèn lồng Hội An khiến người dân địa phương và du khách vô cùng thích thú khi đã rất lâu rồi từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát họ mới được chứng kiến di sản lung linh, huyền ảo như vậy.



Trình diễn thư pháp. Ảnh: T.L

Bên lề Hội đèn lồng, ở nhiều góc nhỏ của phố, các hoạt động trình diễn làng nghề tô thêm nét mộc mạc, dân dã của đô thị cổ. Chợ phiên Hội An cũng trở lại trong dịp này để phục vụ ẩm thực, thực phẩm chất lượng đặc trưng địa phương đến cộng đồng.

Clip trình diễn nghệ thuật tại Hội đèn lồng Hội An:

Your browser does not support the video tag.

Cùng chung tay “thắp sáng” Hội An, nhiều nghệ nhân, cơ sở đèn lồng, trường học hưởng ứng nhiệt tình cuộc thi “Sáng tác ý tưởng và chế tác đèn lồng nghệ thuật Hội An 2022”. Doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố cũng tham gia sắp đặt các cụm đèn lồng quy mô lớn, liên kết không gian lễ hội tại khu phố cổ và Vườn tượng An Hội.

Một góc Vườn tượng An Hội. Ảnh: T.L