Hành trình “Điểm đến du lịch xanh”

(QNO) - Không phải ngẫu nhiên mà Năm du lịch quốc gia 2022 được Bộ VH-TT&DL chọn chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”. Vài năm gần đây Quảng Nam là một trong số ít địa phương tiên phong theo đuổi mục tiêu phát triển du lịch trách nhiệm gắn với bảo tồn văn hóa, thiên nhiên và chia sẻ lợi ích cộng đồng.

Các mô hình du lịch xanh đã xuất hiện tại Quảng Nam từ nhiều năm trước - Ảnh: V.L

Xác lập điểm đến xanh

Hơn 10 năm trước, lần đầu tiên du khách tới Hội An được biết đến tour du lịch nông nghiệp do ông Trần Văn Khoa – Giám đốc Công ty TNHH Jack Tran Tours khởi xướng. Trong một ngày, du khách được tham gia vào các hoạt động khám phá làng quê bên ngoài di sản như trải nghiệm làng rau Trà Quế, cưỡi trâu, cày ruộng, vãi chài, khám phá rừng dừa nước Cẩm Thanh, thưởng thức những món ăn dân dã… Rất nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú, bất ngờ với sản phẩm du lịch độc đáo này.

Tiếp đến, hàng loạt sản phẩm, tour tuyến hướng về thiên nhiên lần lượt ra đời gắn với đó là các trang trại sinh thái, các mô hình du lịch cộng đồng như An Farm, Heal Organic Farm, Trà Nhiêu, Triêm Tây, Trà Quế, Thanh Đông, An Mỹ... Hội An cũng là địa phương tiên phong không sử dụng túi ni lông tại Cù Lao Chàm. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp sử dụng vật liệu tái chế, thân thiện môi trường, góp phần lan tỏa, nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng về sự phát triển bền vững.

Điểm đến xanh đươc cộng đồng doanh nghiệp và du khách quan tâm. Ảnh: V.L

Dù vậy, hai năm dịch Covid-19 bùng phát mới chính là thời điểm các ý tưởng về du lịch xanh được thúc đẩy mạnh mẽ. Nhiều hội nghị, hội thảo về du lịch trách nhiệm, về phát triển du lịch bền vững… diễn ra liên tiếp thu hút sự tham gia của các tổ chức quốc tế từng bước định hình xu hướng du lịch mới Quảng Nam bên cạnh các loại hình du lịch truyền thống.

Đặc biệt, tại hội thảo “Tái cơ cấu thị trường khách du lịch Quảng Nam” diễn ra ngày 6.10.2020, lần đầu tiên Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đưa ra thông điệp xây dựng “Quảng Nam trở thành điểm đến du lịch xanh” khẳng định, phát triển bền vững chính là hướng đi chủ đạo của du lịch Quảng Nam những năm tới. Thông điệp phát triển xanh cũng được ông nhắc lại nhiều lần trong các cuộc hội thảo, gặp gỡ doanh nghiệp như là sự cam kết, quyết tâm của địa phương hướng đến sự phát triển bền vững, từ đó tạo sự tin tưởng, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng hưởng ứng, tham gia thực hiện.

Ông Phan Xuân Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam khẳng định, du lịch xanh là xu hướng tất yếu của tương lai. Để hiện thực mục tiêu này, Quảng Nam phải xây dựng những sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng phát triển bền vững. Song hành là các chương trình hành động như bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên gắn với tái tạo tài nguyên, tuần hoàn chất thải, sử dụng sản phẩm hữu cơ, thân thiện, tuân thủ quy luật tự nhiên, bảo tồn văn hóa, giảm áp lực đến di sản…

Điểm "check-in xanh" Chillax:

Your browser does not support the video tag.

“Du lịch xanh không chỉ tạo ra các sản phẩm bền vững mà còn giúp phát triển du lịch trách nhiệm, trong đó việc quản lý nước, chất thải, giảm sử dụng nhựa một lần bằng các vật liệu thay thế có nguồn gốc hữu cơ cũng chính là cách giúp cải thiện sinh kế cho cộng đồng, bảo tồn giá trị di sản và văn hóa truyền thống; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học” - ông Thanh phân tích. Thương hiệu mới của du lịch Quảng Nam

Thực tế cho thấy, trước những thách thức về dịch bệnh cũng như biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng gay gắt thì du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm chính là hướng đi phù hợp. Thời gian qua, một số địa phương, doanh nghiệp du lịch cũng dần chuyển hoạt động kinh doanh theo hướng này.

Theo ông Lê Hoàng Hà – Giám đốc Công ty Emic Travel Hội An, sau dịch bệnh, việc định hình sản phẩm du lịch dựa trên tái tạo tài nguyên rất quan trọng, điều này không chỉ phù hợp xu hướng thế giới mà còn đáp ứng được tâm lý du lịch an toàn của du khách.

Không chỉ điểm đến xanh, ngày càng có nhiều hơn sản phẩm tái chế thân thiện môi trường. Ảnh: V.L

Hơn 2 năm nay, Emic Traveltập trung mạnh hơn vào các sản phẩm thân thiện môi trường, từng bước định hình các tour tuyến tham quan khác biệt tại các làng quê Quảng Nam, trở thành đơn vị tiên phong triển khai loại hình du lịch phục hồi tài nguyên thông qua việc giới thiệu các mô hình thực tế và các sản phẩm được tái chế từ rác, hướng đến mục tiêu lan tỏa thông điệp du lịch xanh và sự phát triển bền vững đến cộng đồng, người dân và du khách.

Ông Phạm Vũ Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch – dịch vụ Hoa Hồng nhìn nhận, du lịch xanh là một phạm trù rất rộng, đó không chỉ là màu xanh của thiên nhiên, cảnh quan, mà còn xanh của môi trường, cách sống, cách thức sử dụng vật liệu… kể cả xanh trong suy nghĩ và ý thức mỗi người trong ứng xử với môi trường sống từ đó thúc đẩy hành động. “Khách sẽ học được điều gì sau mỗi chuyến đi, chứ không đơn thuần là vui chơi, nghỉ dưỡng... Chúng ta nên hiểu du lịch xanh là vậy” - ông Dũng nói.

Ông Phạm Vũ Dũng hiện có 3 cơ sở du lịch tại Hội An đều đi theo mô hình tái chế, thân thiện môi trường, trong đó Chillax đang nổi lên như là điểm đến hấp dẫn của du khách thời gian gần đây. Dù mới mở cửa đón khách cuối năm ngoái nhưng hiệu ứng lan tỏa Chillax mang lại khá mạnh mẽ, nhất là trên cộng đồng mạng.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam:

Your browser does not support the video tag. Theo ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH-TT&DL, Quảng Nam đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch xanh của cả nước. Vì vậy, trong định hướng phát triển, tất cả hoạt động du lịch đều phải dựa trên sự phát triển bền vững, gắn với các tiêu chỉ bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm tối thiểu phát thải rác ra ngoài, sử dụng tối đa các sản phẩm tái chế từ rác thải trong phục vụ du lịch. Trước mắt, Năm du lịch quốc gia 2022, mọi hoạt động, dịch vụ đều phải đảm bảo tiêu chí du lịch xanh, điểm đến an toàn, thân thiện… kể cả lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 cũng diễn ra trong một không gian xanh của Đảo Ký ức Hội An. Qua sự kiện, Quảng Nam muốn khẳng định quyết tâm phát triển bền vững, đồng thời xác lập cam kết về một điểm đến xanh với sự tham gia, cộng đồng trách nhiệm của chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp. “Du lịch xanh sẽ là mục tiêu đồng thời là giải pháp căn cơ trong quá trình phục hồi du lịch của Quảng Nam. Đây cũng là kim chỉ nam để chúng tôi xây dựng các quy hoạch, chiến lược phát triển du lịch phù hợp hiện nay và những năm tới” - ông Hồng chia sẻ.

Quảng Nam sẽ là điểm đến du lịch xanh của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: V.L