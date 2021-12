Hiu hắt làng gốm Thanh Hà

(QNO) – Dịch bệnh Covid-19 hoành hành 2 năm nay khiến làng gốm Thanh Hà (Hội An) rơi vào cảnh vắng lặng. Những nghệ nhân, cư dân bản địa trông chờ làng gốm sẽ sớm trở lại nhịp điệu công việc bình thường khi sắp tới đây thành phố kích hoạt, mở cửa rộng hơn các hoạt động du lịch.

Những cặp vợ chồng trẻ như Võ Tấn Kim Chi gặp khó khăn khi dịch Covid-19 kéo dài. Ảnh: Đ.Q

1. Gần trưa, chúng tôi vào làng Thanh Hà. Chị bán vé tham quan bảo chúng tôi đợi mươi phút để đi đổi tiền với sự ngượng nghịu: “Không có khách các anh ạ nên tiền thối không chuẩn bị đủ. Dạo này, chẳng ai đến tham quan mà nếu có thì ít lắm". Từ Công viên Đất nung rẽ qua từng con ngõ, phần lớn các cửa hàng gốm "then cài cửa đóng".

Thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát phức tạp, làng gốm còn mở cửa với hy vọng kiếm thêm chút thu nhập từ khách vãng lai nhưng nay gần như người dân của làng nghề chẳng còn kiên nhẫn đón khách tham quan du lịch. Chúng tôi tìm đến những địa điểm quen thuộc mà mình từng ghé mỗi khi đến nơi này nhưng tất cả đã khóa chặt cánh cửa

Chị Võ Tấn Kim Chi (khối phố Nam Diêu, phường Thanh Hà) bảo, từ giữa tháng 11 đến nay cũng có khách vãng lai đến nhưng quá ít ỏi, và các dự án hàng sỉ cũng ít đi dân nên gia đình chẳng muốn mở cửa tiệm. “Nếu có dự án thì mình làm cho đủ để lên lò. Tranh thủ làm chuyện khác để kiếm thêm thu nhập vì mình còn trẻ mà” – Kim Chi tự an ủi mình.

Khi dịch Covid-19 xuất hiện, nhiều gia đình trẻ ở làng gốm Thanh Hà như vợ chồng Chi vẫn cố cầm cự. Thường thì chồng đi làm dịch vụ du lịch ở các nhà hàng, khách sạn; vợ ở nhà sống bằng nghề của cha ông.

Chị Chi bộc bạch: "Khách nhiều thì có đồng vô đồng ra thoải mái lắm, khách ít lại thì cũng ráng cầm cự. Còn nay thì làng nghề "tắt lửa" luôn. Bây giờ mình làm cầm chừng dự trữ cho dịp tết và tự mình đổi nghề “thợ đụng” thôi anh!”.

2. Bến sông của làng ngày trước, hướng dẫn viên thường chọn làm nơi giới thiệu cho du khách về lịch sử, văn hóa truyền thống của làng Thanh Hà, bây giờ quạnh quẽ vắng bóng khách tham quan lui tới.

Cửa hàng của bà Bùi Thị Phước Hiền gần đó, phải mất chừng đôi giây bà mới nhận ra chúng tôi. Biết không phải là khách tham quan nhưng bà vẫn niềm nở chào đón, hỏi chúng tôi thích trải nghiệm làm gốm không để bà chuẩn bị. “Mấy đứa làm cho vui, không có khách thì làm vài món đồ đi rồi mang về, cô tặng làm kỷ niệm” – bà Hiền trò chuyện thân mật với chúng tôi.

Dịch kéo dài quét qua làng gốm, khách ghé tham quan cửa hàng của bà Hiền, cũng như làng nghề truyền thống Thanh Hà như đếm... trên đầu ngón tay. Bà Hiền kể lại: “Khách Tây họ lạ lắm, sản phẩm méo méo, gốm bị cháy khi nung… có khi họ lại thích, mua hết nên hồi đó đồ lỗi cũng bán được". Trước khi dịch giã chưa xuất hiện, nghề sản xuất gốm là nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình ở Thanh Hà.

Những nghệ nhân làng gốm Thanh Hà cố gắng cầm cừ với nghề qua thời điểm khó khăn. Ảnh: Đ.Q

Gần cả năm nay, đơn hàng cho các dự án hay khách mua sỉ cũng giảm. May mắn hơn nhiều gia đình khác, cửa hàng của bà Hiền còn có khách quen đến đặt hàng vì họ tin vào sự uy tín và tay nghề khéo léo của các nghệ nhân nơi đây. “Có ông khách hay đặt đơn hàng 5 triệu đồng để mình làm. Vừa rồi mới đặt nên cô cũng làm cho đủ lên lò rồi nghỉ. Nghe thành phố đang có các chương trình, hoạt động để khôi phục trở lại hoạt động du lịch nên cô phấn khởi lắm” – bà Hiền nói.

3. Ngày 24.12 tới, phố cổ Hội An sẽ ra mắt sản phẩm du lịch mới với tên gọi “Hội đèn lồng Hội An 2022”, chương trình nghệ thuật dân gian “Đêm Hoài Giang”. Cùng với đó, hoạt động Chợ phiên, Cây đèn lồng nguyện ước, Hướng dẫn làm đèn lồng, Triển lãm ảnh “Về miền di sản”, Dạ hội “Hội An chào năm mới 2022”, Đón đoàn khách đầu tiên tham quan Đô thị cổ Hội An năm 2022.

Những ngày cuối năm 2021 và chuẩn bị chào đón năm mới 2022, Hội An đang tất tả kích hoạt trở lại các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển phục hồi sản xuất, kinh doanh. Và, người dân làng gốm Thanh Hà lại kỳ vọng đón đợi một năm mới sẽ tươi sáng hơn.