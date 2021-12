Hội An bừng sáng cuối năm

(QNO) – Rất nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật sẽ diễn ra tại TP.Hội An dịp cuối năm nhằm mang đến cho du khách không gian đầy màu sắc, tạo đà phục hồi du lịch trong năm mới 2022.

Sông Hoài sẽ là sân khấu cho hoạt cảnh "Đêm Hoài Giang" trong chuỗi sự kiện sắp tới - Ảnh V.L

Những ngày này, Hội An chạy đua để chuẩn bị 2 sự kiện quan trọng nhất là Lễ hội lồng đèn và Đón mừng năm mới. Trên sông Hoài, đoạn đối diện Chùa Cầu, các diễn viên đang miệt mài tập luyện trình diễn hoạt cảnh sinh hoạt đời thường. Tiếng hò khoan đối đáp, thuyền ghe rộn ràng, buông chài thả lưới như vang vọng góc phố...

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm – Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho biết, ngoài chương trình khai mạc “Hội đèn lồng Hội An 2022” với nhiều tiết mục hấp dẫn, chương trình nghệ thuật dân gian“Đêm Hoài Giang” được xem là điểm nhấn văn hóa hứa hẹn mang đến những cảm xúc sâu lắng, ấm áp về vùng đất và con người phố Hội.

Đặc biệt, chương trình Dạ hội “Hội An - Chào năm mới 2022” (diễn ra đêm 31.12.2021) sẽ là sự kiện kết nối người dân và du khách cùng nhau thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi nổi, gửi gắm đến nhau những lời chúc tốt đẹp về một năm mới tràn ngập niềm vui trong thời khắc giao thừa.

“Đến sáng nay 23.12, công tác chuẩn bị xem như đã hoàn chỉnh, sẵn sàng cho sự kiện quan trọng nhất diễn ra tối mai là khai mạc “Hội đèn lồng Hội An 2022”, bà Cẩm thông tin.

Đèn lồng sẽ tạo điểm nhấn cho phố bừng sáng trong chuỗi sự kiện cuối năm và đón chào năm mới 2022 - Ảnh: V.L

Theo ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, mặc dù năm 2021 đầy khó khăn, thách thức khi thành phố phải vừa chung tay phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung lên kế hoạch phục hồi du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, nhưng Hội An vẫn quyết tâm mang đến một khí thế mới, thắp sáng lại không gian khu phố cổ và các khu vực lân cận khi năm mới đang đến gần.

Bên cạnh một số hoạt động chính do thành phố tổ chức, chuỗi sự kiện này còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp du lịch như “Thắp sáng Ký ức Hội An” tại Đảo Ký ức Hội An; “Đón Giáng sinh và năm mới 2022” tại làng chài Tân Thành; Triển lãm ảnh “Về miền di sản”, Chợ phiên Hội An” (trưng bày các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm tái chế, handmade...) nhằm mang đến sự đa dạng, mới lạ cho người dân và du khách.

“Chúng tôi muốn gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, người dân và du khách thông điệp chung tay thắp sáng Hội An, làm cho Hội An tươi tắn hơn, vui vẻ và an toàn hơn. Do vậy, các hoạt động trong chuỗi sự kiện đều được thành phố chuẩn bị hết sức chu đáo, an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chúng ta có quyền đặt niềm tin Hội An sẽ trở lại đầy mạnh mẽ với những màu sắc mới, mang đến những trải nghiệm mới. Thông qua những chương trình sự kiện, lễ hội sẽ đánh dấu bước chuyển mình của du lịch Hội An trong thời kỳ mới” - ông Lanh nói.

Những du khách đã quay trở lại Hội An - Ảnh: V.L