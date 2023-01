Hội An chào đón năm mới 2023

(QNO) – Tối 31/12/2022, TP.Hội An tưng bừng tổ chức sự kiện “Chào năm mới 2023” với nhiều chương trình âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Hội An chào năm mới 2023. Ảnh: K.L

Năm 2022, dù ảnh hưởng đại dịch COVID-19, thiên tai và tình hình thế giới bất ổn, nhưng TP.Hội An vẫn hoàn thành được nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng lượng khách đến Hội An năm 2022 ước đạt 1,536 triệu lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 614 nghìn lượt. Hội An tiếp tục nhận được nhiều danh hiệu tôn vinh từ các giải thưởng quốc tế uy tín.

Đón chào năm mới 2023, Hội An mang đến người xem nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật, hát múa, dạ hội hóa trang…, càng làm cho sự kiện thêm hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo người dân và du khách tham gia.

Nhiều tiết mục hát múa sôi động diễn ra tại sự kiện. Ảnh: K.L

Trong chuỗi sự kiện “Hội An chào năm mới 2023”, du khách còn được trải nghiệm một số hoạt động như: “Tinh hoa trà Việt”, thưởng thức các loại trà từ khắp các vùng miền cả nước; “Con đường nghệ thuật và sáng tạo” với điểm nhấn là trại sáng tác các tác phẩm nghệ thuật từ nguyên vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường như củi lũ, gốm, tre, vải vụn...

Các hoạt động trên không chỉ cổ vũ sự sáng tạo nghệ thuật mà còn góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, vừa giới thiệu hình ảnh một Hội An theo hướng du lịch xanh và thành phố sáng tạo đến nhân dân và du khách.