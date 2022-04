Hội An chọn nông thôn và làng nghề để phát triển du lịch hậu Covid-19

(QNO) - Chiều qua 22.4, tại TP.Hội An diễn ra Hội thảo du lịch nông thôn và làng nghề Hội An: Thích nghi với tình hình mới, do UBND TP.Hội An và Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) phối hợp tổ chức, dưới sự hỗ trợ về tài chính của Quỹ hỗ trợ cựu sinh viên Úc (AAGF), thuộc Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills).

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: THIỀU ANH

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ra những tác động nghiêm trọng đến ngành du lịch toàn cầu và du lịch Việt Nam, một nhóm nghiên cứu gồm TS. Hoàng Thị Diệu Thúy (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế), TS. Phạm Thị Duyên Anh (Trường Đại học Queensland, Úc) và TS. Lê Tuấn Anh (Trường Quản lý quốc tế, Sydney, Úc) đã triển khai dự án nghiên cứu “Nâng cao khả năng thích nghi với những thay đổi do dịch bệnh Covid-19 của các hộ kinh doanh nhỏ phụ thuộc du lịch ở khu vực nông thôn tỉnh Quảng Nam”, do AAGF thuộc Aus4Skills tài trợ kinh phí.



Dự án được triển khai trong hai năm 2020 - 2021 và Hội An là nơi nhóm nghiên cứu lựa chọn để thực hiện đề án.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã tiến hành triển khai thực hiện các hoạt động chính bao gồm: khảo sát khách du lịch nội địa để tìm hiểu về sự thay đổi hành vi, thái độ của du khách và nhu cầu của họ nhằm giúp cho các hộ kinh doanh nhỏ phụ thuộc du lịch có thêm các thông tin về thị trường. Trao đổi thông tin (thông qua hình thức phỏng vấn, khảo sát) với các hộ kinh doanh nhỏ phụ thuộc du lịch tại địa bàn nghiên cứu để đánh giá các tác động về kinh tế, xã hội của dịch bệnh Covid-19, thực trạng khó khăn và sự thích nghi hiện tại của họ; trao đổi thông tin (thông qua hình thức phỏng vấn, thu thập dữ liệu thứ cấp) với đại diện các cơ quan quản lý liên quan ở cấp xã, huyện và TP.Hội An nhằm tìm hiểu thực trạng và sự hỗ trợ hiện nay của chính quyền địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp, chính sách trong tương lai.

Du khách đạp xe tham quan nội vùng xã Cẩm Thanh (Hội An). Ảnh: ĐỖ HUẤN

Tham dự hội thảo có gần 60 đại biểu bao gồm đại diện các ngành chức năng của tỉnh và TP.Hội An, đại diện các doanh nghiệp lữ hành, các chuyên gia về du lịch từ Hà Nội và Đà Nẵng và đại diện 38 hộ dân hoạt động du lịch tại làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng và làng sinh thái Cẩm Thanh.

Các tham luận đã cung cấp bức tranh toàn cảnh về sự thay đổi của các hộ kinh doanh du lịch và khách du lịch dưới tác động của đại dịch; cung cấp đề xuất giúp cho các hộ kinh doanh du lịch nông thôn và làng nghề Hội An nắm bắt được những thông tin về kế hoạch phục hồi du lịch và hành vi của du khách để từ đó phục vụ khách tốt hơn…