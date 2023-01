Hội An chộn rộn trong thời khắc giao thừa

(QNO) - Sau hai năm trầm lắng, không thể tổ chức các hoạt động nghệ thuật - giải trí do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thời khắc giao thừa đón xuân mới Quý Mão 2023 ở phố cổ Hội An năm nay đã rộn ràng, tươi vui trở lại.

Hát rước sắc bùa tại Hội An trong đêm giao thừa. Ảnh: Q.T

Hội An đã lỡ hẹn với chương trình thưởng thức pháo hoa vào “phút chót” do thành phố không tìm ra nguồn cung ở thời điểm cận kề giao thừa. Dù vậy, vẫn có hàng ngàn du khách cùng người dân địa phương đổ về các cung đường trong Khu phố cổ Hội An để tận hưởng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Du khách hào hứng tập trung nườm nượp xem múa lân. Ảnh: Q.T

Du khách đi thuyền trên sông Hoài. Ảnh: Q.T

Thưởng thức ẩm thực và không khí Tết ven sông Hoài. Ảnh: Q.T

Nhiều góc phố trong khu phố cổ nườm nượp khách qua lại xem hát rước sắc bùa, múa lân và thưởng thức ẩm thực đặc sắc phố Hội. Không khí làm nhiều người liên tưởng đến Hội An của những ngày chưa từng có dịch bệnh COVID-19.Những ai yêu mến không gian thanh bình của đô thị cổ này vẫn có những góc nhỏ để rảo bước với sắc màu cuốn hút quen thuộc của di sản. Hội An đêm giao thừa càng trở nên lung linh hơn trong “bản giao hưởng” của trập trùng ánh đèn huyền ảo, làn khói hương mơ màng cùng những giai điệu mùa xuân da diết.

Nỗi vương vấn hoài niệm cùng thành phố này sẽ càng xao xuyến hơn trong thời khắc giao thừa khi tản bộ dưới bóng phố. Những bồi hồi mường tượng về dáng phố của trăm năm trước và nhiều năm sau cứ thế trào dâng…

Một góc nhẹ nhàng dành cho du khách “check-in” mừng năm mới. Ảnh: Q.T

Càng gần thời khắc giao thừa, những thanh âm sôi động từ chương trình “Vũ hội xuân trên phố” và chương trình nghệ thuật đón giao thừa dậy lên niềm hứng khởi cho mọi người để gác lại những nỗi niềm của năm cũ đã qua để hòa mình vào “hơi thở” của mùa xuân, chúc nhau mong cho những điều an lành sẽ đến với mọi người, mọi nhà.

Thông tin từ Trung tâm VH-TT & TT-TH Hội An, dù không tổ chức bắn pháo hoa nhưng hội Tết Nguyên đán ở Hội An sẽ kéo dài xuyên suốt những ngày xuân với chuỗi sự kiện: phục dựng cây nêu ngày tết, chợ tết xưa (từ Mùng 2 đến Mùng 6 tháng Giêng tại Caman Village), hội Tết trồng cây (Mùng 6), lễ cúng cầu bông Trà Quế (Mùng 7), hội Tết Nguyên tiêu Quý Mão (10 - 16 tháng Giêng)...

Ông Yoghes Aggarwal - du khách đến từ Ấn Độ chia sẻ, tôi có chuyến du lịch 10 ngày tại Việt Nam và chọn nơi kết thúc hành trình chính là Hội An, thật tình cờ cũng là thời điểm Tết Nguyên đán của Việt Nam. Cảm giác về tết tại Hội An rất mới mẻ và ấn tượng bởi ở đây ẩn chứa cả những sắc thái trầm mặc hòa lẫn cùng không khí sôi động thường nhật của các đô thị trong thời khắc đón chào năm mới. Xin được trao đi lời chúc “Happy new year” đến người dân địa phương.

Không có pháo hoa, dòng người càng có lý do hối hả quay về nhà trước khi đồng hồ điểm 12 giờ để kịp quây quần cùng gia đình trong phút giao thừa. Trong khoảnh khắc này, mọi cô đơn lặng lẽ đều sẽ lắng lại cùng năm cũ, chỉ còn hương xuân nương theo ngàn năm mới về.

Your browser does not support the video tag. Clip Hội An chộn rộn đêm giao thừa năm 2023. Quốc Tuấn

Như đâu đó một ngõ nhỏ phố Hội du dương lời hát: “Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới/ Hồn hòa vào cùng đất trời/ Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc/ Chào mừng một mùa xuân đang tới…”. Và đêm nay, xuân này, phố Hội đã vui trở lại.