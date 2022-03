Hội An dẫn đầu danh sách 10 thành phố hiếu khách nhất Việt Nam

Hội An tiếp tục lọt top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á

QUỐC TUẤN | 17/09/2021 - 10:47

(QNO) - Trang thông tin du lịch Travel & Leisure vừa công bố top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á năm 2021 trong khuôn khổ giải thưởng The World's Best Awards. Hội An là thành phố duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục này.