Hội An dự kiến mở cửa tham quan du lịch vào ngày 15.11

(QNO) - UBND TP.Hội An vừa họp bàn phương án chốt chặn và hoạt động tham quan du lịch tại các điểm đến gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hội An lập phương án tổ chức tham quan du lịch từ ngày 15.11.

Phương án đưa ra là từ ngày 15.11, Hội An sẽ tổ chức lại các hoạt động "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ", “Phố đêm”; các hoạt động hướng dẫn tham quan tại khu phố cổ Hội An, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, khu di tích lịch sử rừng dừa Bảy Mẫu và Cù Lao Chàm.

Để tổ chức tham quan du lịch, Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh truyền hình TP.Hội An đề xuất chương trình tour theo lộ trình vào ban ngày và ban đêm; các điểm dừng, điểm đón trả khách và lựa chọn các di tích trong tuyến tham quan đảm bảo yêu cầu theo “Bộ tiêu chí du lịch an toàn”.

Các xã, phường cho biết, tích cực vận động người dân, hộ gia đình mở lại các hoạt động buôn bán, kinh doanh trong phố cổ, sửa chữa đèn điện, đèn lồng, dọn dẹp đường sá, bồn cây… Các ngành liên quan của thành phố đề xuất phương án tổ chức chốt chặn khu vực phố cổ và linh hoạt các biện pháp phòng dịch, sẵn sàng xử lý tình huống, phòng ngừa rủi ro trong quá trình tổ chức đón khách.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Lanh, thành phố sẽ triển khai các biện pháp tại chỗ để phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tiêm vắc xin cho đội ngũ phục vụ trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và người dân trong khu phố cổ; hướng dẫn quy trình đón và phục vụ khách, nghiêm túc tuân thủ các tiêu chí dịch vụ du lịch an toàn. Thống nhất các điểm chốt chặn trong khu phố cổ, tích cực chuẩn bị các hoạt động hướng dẫn tham quan tại Hội An vào ngày 15.11 tới.