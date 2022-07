Hội An đứng thứ 2 trong top 15 điểm đến được khách nội địa quan tâm nhất trong mùa hè 2022

Thông tin về xu hướng tìm kiếm du lịch được Booking.com (một trong những đơn vị du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới) phát hành cho thấy Hội An xếp thứ 2 trong top 10 địa danh được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong mùa hè 2022.

Top 15 địa danh được khách nội địa tìm kiếm nhiều nhất bao gồm: Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu, Hạ Long, Quy Nhơn, TP.Hồ Chí Minh, Singapore, Mũi Né, Huế, Cát Bà, Hà Nội, Bangkok.

Đây tiếp tục là bước tiến đáng kể của Hội An trong việc cải thiện sức hút với khách nội địa khi Hội An từng đứng thứ 8 trong top 10 điểm đến trong nước được du khách Việt Nam đặt chỗ nhiều nhất qua Booking.com trong mùa hè 2020. Bên cạnh đó, Hội An cũng từng xếp vị trí thứ 8 trong top 10 điểm đến được khách Việt đặt nhiều nhất trong kỳ nghỉ 30.4 và 1.5 năm 2021 trên Booking.com.