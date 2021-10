Hội An được vinh danh “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á”

(QNO) - Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) vừa vinh danh Việt Nam là “Điểm đến hàng đầu châu Á” năm 2021. Trong khi đó, Hội An được tôn vinh ở hạng mục “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á”.

Đô thị cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Hội An từng được vinh danh “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” vào năm 2019. Năm 2020 danh hiệu này thuộc về Kyoto (Nhật Bản).

Năm nay, Việt Nam cũng được tôn vinh “Điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á”. Ngoài ra, cơ sở lưu trú Silk Sense Hội An River Resort (phường Cẩm An, Hội An) nhận danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng boutique hàng đầu châu Á”.

World Travel Awards được mệnh danh là “Oscar của ngành du lịch”. Giải thưởng này ra đời vào năm 1993, hằng năm trao thưởng ở hơn 80 hạng mục.