Hội An được vinh danh “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á”

(QNO) - Tối 7.9, tại TP.Hồ Chí Minh diễn ra lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) năm 2022 khu vực châu Á và châu Đại Dương. Hội An được vinh danh ở hạng mục “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á”.

Đại diện Sở VH-TT&DL và Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An nhận giải thưởng ở hạng mục “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á”. Ảnh: P.V

Hội An là 1 trong 6 đô thị được đề cử ở hạng mục “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” bên cạnh TP.Huế (Việt Nam), Bắc Kinh (Trung Quốc), Kyoto (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), New Delhi (Ấn Độ). Kết quả, đô thị cổ Hội An và cố đô Huế cùng được vinh danh ở hạng mục này.

Trong các năm 2019 và 2021, Hội An cũng được tôn vinh ở hạng mục “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” của World Travel Awards.

Năm 2022, Ban tổ chức còn trao giải “Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á” cho TP.Hà Nội, “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á” cho TP.Đà Nẵng, “Điểm đến du lịch công vụ hàng đầu châu Á” cho TP.Hồ Chí Minh, “Điểm du lịch hàng đầu châu Á” cho vịnh Hạ Long...

Đô thị cổ Hội An nhìn từ trên cao. Ảnh: Q.T

World Travel Awards được mệnh danh là “Oscar của ngành du lịch”. Giải thưởng này ra đời vào năm 1993, hằng năm trao thưởng ở hơn 80 hạng mục.



Năm 2022 là lần thứ 29 World Travel Awards tổ chức hoạt động bình chọn và trao giải thưởng. Hoạt động bình chọn cấp khu vực và châu lục diễn ra từ ngày 30.5.2022 để chọn ra những ứng viên xuất sắc nhất tranh giải cấp toàn cầu.