Hội An hưởng ứng Năm du lịch quốc gia

Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, TP.Hội An sẽ tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội. Công tác chuẩn bị để phối hợp tổ chức thành công lễ khai mạc cũng đang được chủ động thực hiện.

Nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc đang được Hội An xây dựng để thu hút du khách trong Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022. Ảnh: P.S

Theo kế hoạch của Ban tổ chức Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, trước trong và sau lễ khai mạc sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức. Trong đó, các hoạt động diễn ra tại TP.Hội An với sự tham gia phối hợp tổ chức của thành phố gồm Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất năm 2022; hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa lễ hội. Riêng TP.Hội An sẽ chủ trì tổ chức chương trình “Nét xưa phố Hội”.

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An, chương trình “Nét xưa phố Hội” hưởng ứng lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia sẽ có các hoạt động như triển lãm ảnh nghệ thuật, không gian ẩm thực “Món xưa”, trưng bày sách “Du lịch Hội An qua những trang sách”, chương trình nghệ thuật trên sông “Đêm Hoài Giang”; phát động thực hiện thí điểm mô hình “Du lịch xanh”…

Bên cạnh đó là các hoạt động phụ trợ được tổ chức thường xuyên. Hiện nay trung tâm tập trung chỉnh trang không gian, cảnh quan điểm đến khu phố cổ và các làng nghề, đồng thời xây dựng các chương trình sự kiện, du lịch trải dài xuyên suốt cả năm 2022. Trong đó sẽ chú trọng khai thác các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên thiên nhiên phong phú của Hội An để tạo nên những sản phẩm du lịch, văn hóa đặc sắc phục vụ du khách đến tham quan.

Theo kế hoạch tổ chức các lễ hội, sự kiện năm 2022 của UBND TP.Hội An, chủ đề chung là “Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, điểm đến du lịch xanh”. Trong đó, các lễ hội, sự kiện văn hóa - du lịch do thành phố và các cơ quan, đơn vị, xã phường chủ trì như “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2022”; “Ngày hội các làng nghề truyền thống Hội An”, chương trình du lịch và lễ hội miền biển Cù Lao Chàm…

Đối với các sự kiện do các doanh nghiệp chủ trì, có thể kể đến giải chạy “Hội An Diseovery Marathon 2022”, show diễn thời trang “Vùng trời bình yên”, đêm nhạc Trịnh Công Sơn, tuần du lịch “Đam mê Quảng Nam”, lễ hội âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng, con đường nghệ thuật và ẩm thực “Sắc màu hội tụ”…

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, các sự kiện, hoạt động, lễ hội được tổ chức gắn kết với chương trình Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đồng thời góp phần quảng bá tài nguyên, hình ảnh, khẳng định thương hiệu Hội An, thu hút du khách, phục hồi du lịch, phát triển kinh tế - xã hội. Để chuẩn bị cho Năm du lịch quốc gia, trong đó có lễ khai mạc, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch tổng thể từ chương trình sự kiện, lễ hội cho đến việc phòng chống dịch Covid-19, điều tiết giao thông, đảm bảo cảnh quan, môi trường du lịch, công tác truyền thông, quảng bá…

“Năm du lịch quốc gia sẽ là dịp Hội An quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch xanh như chủ đề chung, đồng thời là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện. Đây là cơ hội rất lớn đối với du lịch Hội An” - ông Nguyễn Văn Lanh nói.