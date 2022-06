Hội An kích hoạt mùa du lịch biển

Mùa du lịch biển tại Hội An vừa được kích hoạt, hy vọng sẽ tạo thêm cú hích cho du lịch địa phương phục hồi.

Các bãi biển ở Hội An chộn rộn du khách khi bước vào mùa hè. Ảnh: Q.T

UBND TP.Hội An vừa khai mạc Festival biển “Hội An - cảm xúc mùa hè” để khởi động cho một mùa hè hứa hẹn đầy sắc màu ở phía biển. Khởi động từ giữa tháng 6 và kéo dài đến hết tháng 7.2022, festival sẽ trải khắp các không gian biển của Hội An với nhiều loại hình sự kiện đặc sắc, phục vụ được đa dạng đối tượng du khách.

Festival sẽ có triển lãm ảnh nghệ thuật; ngày hội vẽ tranh, thả diều; chợ phiên Tân Thành; trải nghiệm yoga; thể thao nước; carnival “vũ điệu cảm xúc” tại các bãi biển Cửa Đại, Tân Thành, An Bàng. Tại xã đảo Tân Hiệp, chương trình “Cù Lao Chàm - đảo xanh huyền thoại” trong tháng 7 sẽ xoay quanh chủ đề chính về mùa hoa ngô đồng đặc trưng của đảo ngọc.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, tín hiệu vui là từ đầu năm đến nay hầu hết sự kiện của Hội An tổ chức nhân Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 đều suôn sẻ và được du khách đón nhận.

Festival biển lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra chuỗi sự kiện để du lịch Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung tiếp đà phục hồi, ngoài ra còn tạo luồng sinh khí mới để các bãi biển tại Hội An lấy lại vị thế của những bãi biển quyến rũ trong mắt du khách.

Thể thao biển là một trong các hoạt động được du khách yêu thích khi ghé biển An Bàng (Hội An). Ảnh: Q.T

Với tinh thần chung phát triển du lịch xanh, bền vững, mùa du lịch biển tại Hội An cũng hướng đến việc phát triển đi kèm với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra cộng đồng sống thân thiện, nhân văn với du khách.

Chương trình “Chung tay giảm thiểu chất thải nhựa, các sản phẩm nhựa dùng một lần” trong khuôn khổ lễ hội được mọi người hào hứng đón nhận khi đổi chai nhựa, vỏ lon lấy cây xanh, tiểu cảnh…

Trong dịp công bố kích cầu du lịch “Quảng Nam - cảm xúc mùa hè” vừa qua, một số đơn vị tại Hội An cũng có nhiều khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn gắn với du lịch biển để mời gọi du khách.

Có thể kể đến các gói sản phẩm: giảm 50% vé tham quan Cù Lao Chàm (còn 35 nghìn đồng/người), giảm 10 - 20% tour tham quan Cù Lao Chàm (Công ty TNHH Hưng Thái, Công ty TNHH MTV Du lịch dịch vụ du lịch Phong Cảnh Phương, Công ty TNHH Thành Thúy…), ưu đãi cho các đoàn khách MICE tại Vinpearl Resort & Spa Hội An (phường Cửa Đại, TP.Hội An)…

Không chỉ kích hoạt sản phẩm du lịch biển trong ngắn hạn, Hội An xác định du lịch biển là một trong những thế mạnh của địa phương nhưng còn nhiều dư địa bỏ ngỏ. Trong định hình không gian phát triển du lịch của đề án phát triển du lịch Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thành phố rất coi trọng du lịch biển.

Hội An đặt mục tiêu phát triển du lịch ven biển theo hướng gây dựng thương hiệu những bãi biển đẹp nhất và du lịch biển đảo trở thành khu du lịch quốc gia gắn với thương hiệu khu dự trữ sinh quyển thế giới.