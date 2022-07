Hội An kiên quyết xử lý ghe bơi hoạt động trái phép trên sông Hoài

(QNO) - Ngày 30.7, UBND TP.Hội An ban hành Công văn 2029 về việc kiểm tra và xử lý ghe bơi hoạt động trái phép trên sông Hoài.

Ghe bơi hoạt động trên sông Hoài. Ảnh: N.Q

Theo UBND TP.Hội An, việc triển khai phương án quản lý ghe bơi vận chuyển khách du lịch trên sông Hoài đã dần đi vào nền nếp. Nhất là khi Nghiệp đoàn Ghe bơi du lịch sông Hoài tổ chức bán vé và phân chia hoạt động thì tình trạng cò mồi, tranh giành khách đã được khắc phục cơ bản triệt để.

Tuy nhiên, hiện nay bên ngoài phạm vi khoanh vùng hoạt động dành cho Nghiệp đoàn Ghe bơi đang phát sinh nhiều ghe bơi hoạt động trái phép, không có đăng ký phương tiện, chủ phương tiện không có giấy phép hành nghề, ghe có gắn thêm động cơ, trang trí lòe loẹt, chở khách quá nhiều…

Tình trạng trên gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu Nghiệp đoàn Ghe bơi, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về không đảm bảo an toàn cho du khách.

Do đó, UBND TP.Hội An đề nghị các cơ quan chức năng, UBND phường Minh An và Nghiệp đoàn Ghe bơi phối hợp thông báo đến tất cả thành viên Nghiệp đoàn Ghe bơi chấp hành nghiêm các quy định, quy chế, nội quy, đặc biệt về trang trí phương tiện, giấy phép hành nghề, vị trí đậu đỗ, phiên hoạt động.

Trường hợp là thành viên của Nghiệp đoàn Ghe bơi mà hoạt động sai nội quy, tự ý hoạt động thêm ngoài khu vực cho phép, không đúng phiên/tuyến thì lập danh sách, thu hồi giấy phép đã cấp cho phương tiện đó.

Từ ngày 2.8.2022, các ngành chức năng liên quan phối hợp ra quân kiểm tra, xử lý trường hợp ghe bơi không số, tự phát, hoạt động ở phạm vi không cho phép, yêu cầu tạm dừng hoạt động và di chuyển neo đậu khỏi khu vực sông Hoài.

Đối với trường hợp cố tình vi phạm thì lập biên bản, tạm giữ phương tiện và đưa về kho (bãi) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kiên quyết không để xảy ra tình trạng ghe bơi hoạt động ngoài phạm vi phương án cho phép…

Trước đó, để chấn chỉnh hoạt động ghe bơi du lịch trên sông Hoài, Nghiệp đoàn Ghe bơi đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, bắt đầu áp dụng từ ngày 13.7.2022.

Theo đó, việc phát hành vé và quy định đón, trả khách chỉ được thực hiện tại vị trí được ấn định của 5 tổ, trong đó 3 tổ ở đường Bạch Đằng và 2 tổ ở đường Nguyễn Phúc Chu. Giá dịch vụ thống nhất mỗi chuyến ghe bơi trong thời gian 20 phút từ 1 đến 3 người là 150 nghìn đồng, 4 đến 5 người là 200 nghìn đồng.