Hội An lọt tốp 15 thành phố được yêu thích nhất châu Á

Hội An được The Travel bình chọn thuộc 10 điểm đến bình yên hàng đầu châu Á

Q.TUẤN - PH.HIẾU | 26/04/2023 - 14:14

(QNO) - Chuyên trang du lịch The Travel của Canada vừa xếp Hội An vào top 10 điểm đến bình yên hàng đầu châu Á. Hội An là điểm đến duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách này.