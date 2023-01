Hội An lọt top 25 thành phố xinh đẹp nhất thế giới

(QNO) - Tạp chí du lịch Travel and Leisure (Mỹ) vừa công bố top 25 thành phố xinh đẹp nhất thế giới năm 2023, và đô thị cổ Hội An là thành phố duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách này.

Đô thị cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Hội An được tạp chí này mô tả là một đô thị ven sông và là một trong những nơi đẹp nhất ở Việt Nam để khám phá. Khu phố cổ Hội An hiện vẫn giữ được đặc trưng riêng biệt trong nhịp sống đô thị hiện đại. Bản sắc dễ nhận thấy của phố cổ Hội An là không gian thanh bình, sắc vàng đậm của những bức tường, những con phố treo đầy đèn lồng và rất nhiều xe đạp qua lại.

Những trải nghiệm thú vị được Travel and Leisure gợi mở khi đến Hội An bao gồm: cùng người dân học nấu ăn, đi thuyền trên sông, uống trà, dạo biển hoặc sử dụng dịch vụ may đo...

Trong danh sách 25 thành phố xinh đẹp nhất thế giới vừa được Travel & Leisure công bố còn có nhiều đô thị nổi tiếng và giàu bản sắc như: New York (Mỹ), London (Anh), Roma (Italia), Paris (Pháp), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Kyoto (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Sydney (Úc), Singapore...

Vào các năm 2020 và 2022, Hội An cũng đã lọt top 25 thành phố tốt nhất thế giới theo công bố của tạp chí du lịch Travel and Leisure từ đánh giá của độc giả.