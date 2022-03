Hội An nằm trong nhiều tour gợi ý cho khách quốc tế khi đến Việt Nam năm 2022

(QNO) - Tờ The Times - tờ báo lâu đời ở Vương quốc Anh vừa đưa ra gợi ý 7 tour dài ngày cho du khách đến Việt Nam sau khi hoạt động du lịch được mở cửa toàn diện vào giữa tháng 3, trong đó nhiều tour đề cập đến Hội An.

Phố cổ Hội An đang dần đông khách trở lại. Ảnh: Q.T

Theo đó, trong hành trình "Go Wild" kéo dài 21 ngày tại Việt Nam, Hội An được điểm tên trên hành trình từ Hà Nội - Vân Long (Ninh Bình) - vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) - Hội An (Quảng Nam) - Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)... để đạp xe, chèo kayah, khám phá hang động, xem rùa đẻ trứng...

Ở tour gợi ý "Classic Mekong", trong hành trình sau khi theo dòng Mê Kông nhập cảnh Việt Nam, du khách sẽ đi TP.Hồ Chí Minh - Hội An - Hà Nội và kết thúc hành trình ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Hội An tiếp tục được nhắc đến trong tour "Southeast Asia Family Journey" bao gồm trải nghiệm địa đạo Củ Chi - thăm sông Hương, Đại Nội (Huế) và ghé qua phố cổ Hội An.