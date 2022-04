Hội An “nâng tầm” sản phẩm du lịch

Sau chương trình “Nét xưa Phố Hội” chào mừng lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, TP.Hội An đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động để góp phần vào sự thành công chung của Năm du lịch quốc gia.

Các hoạt động Năm du lịch quốc gia - Quảng nam 2022 góp phần thu hút du khách, phục hồi du lịch Hội An và Quảng Nam. Ảnh: Đ.H

Tạo không gian lan tỏa

Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 có 292 sự kiện, hoạt động, trong đó có 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ VH-TT&DL, các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức; cùng 138 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Riêng địa phương đăng cai Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 64 sự kiện, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.

“Trong quá trình tổ chức các hoạt động, Hội An cần chú trọng nâng cao chất lượng và tạo thêm nét mới cho các sản phẩm du lịch của đất và người phố Hội. Đồng thời phải gắn với chủ đề Du lịch xanh. Vấn đề môi trường, rác thải, cảnh quan là phải đặc biệt quan tâm nên từng địa phương - nơi tổ chức sự kiện phải hết sức lưu ý”. (Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh)

Sau lễ khai mạc và các chương trình, sự kiện hưởng ứng, từ tháng 4 này diễn ra xuyên suốt các hoạt động bám theo những chủ đề chính như “Du lịch sông nước và làng quê, làng nghề”, “Chu Lai điểm hẹn”, “Văn hóa các dân tộc và đường Hồ Chí Minh huyền thoại”, “Quảng Nam - cảm xúc mùa hè”, “Sắc màu di sản”,... với không gian lan tỏa, xuyên suốt để kể, giới thiệu cho du khách biết, đồng cảm với những câu chuyện về đất và người xứ Quảng.

Dòng chuyển tiếp từ không gian đến thời gian sẽ được cố gắng duy trì, lồng ghép để mỗi sự kiện không chỉ tạo tiếng vang mà còn dẫn dắt du khách hứng thú khám phá chuỗi sự kiện khác. Trong đó, chuỗi hoạt động trọng tâm sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9.2022.

Các sự kiện của Năm du lịch quốc gia 2022 được tổ chức theo chủ đề xuyên suốt là “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” và được khuyến khích xã hội hóa. Là nơi được chọn tổ chức nhiều sự kiện và hoạt động nhất so với các địa phương khác, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng, đây là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia tiếp tục giới thiệu sản phẩm của mình theo từng dịch vụ, loại hình và cùng góp sức phục hồi ngành du lịch sau 2 năm bị đóng băng do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

“Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị. Các doanh nghiệp du lịch Hội An cũng như doanh nghiệp du lịch ở các địa phương khác có liên quan đến Hội An tiếp tục ngồi lại với nhau, tìm cách làm tốt hơn, nâng tầm một số sản phẩm đã trở thành đặc hữu của Hội An” - ông Lanh chia sẻ.

Dẫn dắt du khách khám phá

Ngoài các hoạt động do tỉnh và các bộ, ngành Trung ương tổ chức, cùng những hoạt động diễn ra thường xuyên hằng tuần như Đêm phố cổ, Chợ phiên làng chài Tân Thành, Đêm Cù lao…, TP.Hội An còn tập trung tổ chức các hoạt động trải rộng từ phố đến biển, đảo và các làng nghề, điểm tham quan du lịch.

Đáng chú ý là các hoạt động “Những ngày văn hóa Việt nam - Hàn Quốc”, “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 18”; Con đường nghệ thuật và ẩm thực “Sắc màu hội tụ”; Ngày hội các làng nghề truyền thống Hội An.

Thu hút du khách còn có các festival biển “Hội An - Cảm xúc mùa hè”, festival nghệ thuật sắp đặt “Vì môi trường biển”, festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam và thế giới; hay Chương trình du lịch và lễ hội miền biển Cù Lao Chàm, chương trình âm nhạc, triển lãm “Di sản vượt thời gian”; các hoạt động kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam, Lễ hội đèn lồng Hội An truyền thống…

Cùng với các hoạt động mang tính chất đối ngoại, giao lưu hợp tác, lãnh đạo thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp ở Hội An cũng xác định tổ chức hoạt động, sự kiện, tạo sản phẩm gắn kết với việc kích cầu du lịch, đa dạng thị trường khách khi du lịch Việt Nam mở cửa quốc tế trở lại và chú trọng đến thị trường khách nội địa trong trạng thái bình thường mới.

Ông Tống Quốc Hưng - Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP.Hội An cho biết, thành phố sẽ tập trung tổ chức một số hoạt động vui chơi, giải trí, lồng ghép giữa yếu tố truyền thống với yếu tố mới và hiện đại để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của nhiều đối tượng khách, trong đó chú ý đến lượng khách trẻ tuổi trong nước.

Không chỉ hướng đến mục tiêu góp phần vào sự thành công chung của Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, các hoạt động, sự kiện được tổ chức từ nay đến khi kết thúc Năm du lịch cũng cần đáp ứng nhu cầu, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Đồng thời đẩy mạnh bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và tài nguyên du lịch của thành phố; mở rộng giao lưu, hội nhập góp phần quảng bá tài nguyên, hình ảnh, khẳng định thương hiệu Hội An, thu hút du khách, phục hồi du lịch, phát triển kinh tế - xã hội.