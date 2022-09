Hội An tạm dừng bán vé tham quan khu phố cổ do bão Noru

(QNO) - Chiều 26.9, lãnh đạo UBND TP.Hội An cho biết địa phương này đã tạm dừng bán vé tham quan Khu phố cổ Hội An để thực hiện công tác phòng chống bão Noru.

Hội An tạm dừng bán vé tham quan khu phố cổ do ảnh hưởng của bão Noru. Ảnh: Q.T

Thông báo dừng bán vé được đưa ra do hiện vẫn còn hàng ngàn du khách lưu trú lại Hội An và vẫn muốn tiến hành các hoạt động tham quan, trải nghiệm do thời tiết hôm nay ở Hội An khá tốt.

Việc bán vé sẽ được thực hiện trở lại tùy thuộc vào thời điểm bão Noru hết ảnh hưởng đến Hội An.

Đến chiều 26.9, vẫn còn khá đông du khách tham quan tự do tại Khu phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Bên cạnh việc phục vụ, đảm bảo an toàn cho du khách lưu trú trong thời gian bão Noru đổ bộ, một số cơ sở lưu trú trên địa bàn TP.Hội An cũng đã thông báo đón miễn phí người dân địa phương có nhà ở không kiên cố đến sơ tán tránh bão Noru.