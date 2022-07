Hội An thu hút khách nội địa

Thời gian qua, cùng với các điểm đến du lịch của cả nước, ngành du lịch Hội An từng bước phục hồi với những tín hiệu lạc quan về thị trường khách nội địa.

Ảnh: Q.HẢI

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách đến Hội An là 487.000 lượt, tăng hơn 217% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 55.000 lượt. Tổng doanh thu toàn ngành du lịch ước đạt hơn 210 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù Chính phủ đã chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch Việt Nam từ ngày 15.3 nhưng trong 6 tháng đầu năm, khách đến Hội An để tham quan, lưu trú vẫn là khách nội địa, chiếm hơn 85%.

Khách quốc tế đến Hội An chủ yếu từ Anh, Mỹ, Pháp, Úc, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan. Nguyên nhân là các nước ở khu vực Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc...) vẫn còn thực hiện các chính sách kiểm soát dịch bệnh Covid-19, chưa mở cửa hoàn toàn cho hoạt động du lịch.

Khách đến lưu trú tại Hội An chủ yếu là khách đi theo nhóm bạn, gia đình có quy mô nhỏ. Các đoàn khách Việt Nam và Hàn Quốc có quy mô lớn chủ yếu đến tham quan, ăn uống, không lưu trú tại Hội An.

So với thời điểm trước khi có dịch Covid-19, thời gian lưu trú trung bình của khách tại Hội An giảm sút, chỉ còn 1,23 đêm đối với khách quốc tế (giảm 1,08 đêm) và 1,1 đêm đối với khách nội địa (giảm 0,47 đêm).

Trong 6 tháng qua, Phòng VH-TT TP.Hội An đã phối hợp với Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam đón gần 10 đoàn Famtrip, Tiktoker, đoàn làm phim để quảng bá, xúc tiến du lịch Hội An; tổ chức khảo sát, đánh giá khả năng triển khai thực hiện Bộ tiêu chí du lịch xanh tại khu phố cổ và làng rau Trà Quế.

Nhiều đoàn khách nội địa đến tham quan Hội An. Ảnh: Q.HẢI

Từ ngày 1.7, Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An triển khai vé điện tử tại 2 làng nghề truyền thống là làng rau Trà Quế và gốm Thanh Hà. Văn phòng hướng dẫn tham quan Hội An cho biết, từ ngày 1 đến 3.7, tại làng gốm Thanh Hà đã bán được 1.446 vé, trong đó có 981 vé khách ngoài nước; tại làng rau Trà Quế chỉ bán được 25 vé, trong đó có 23 vé khách trong nước.

Cùng với các hoạt động trong Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, thời gian tới, Hội An phát động chương trình “Người Hội An đi du ngoạn Hội An”; lập lại trật tự, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường du lịch…

Thành phố cũng đang thiết kế bộ nhận diện thương hiệu du lịch Hội An; phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng quy trình quản lý, kiểm soát khách du lịch ra đảo Cù Lao Chàm tại cảng du lịch Cửa Đại…