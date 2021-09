Hội An tiếp tục lọt top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á

(QNO) - Trang thông tin du lịch Travel & Leisure vừa công bố top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á năm 2021 trong khuôn khổ giải thưởng The World's Best Awards. Hội An là thành phố duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục này.

Đô thị cổ Hội An thời điểm chưa có dịch Covid-19. Ảnh: Q.T

Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 5.2021, thời điểm nhiều khu vực trên thế giới nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19. Hầu hết các đô thị nằm trong top 15 đều có sự hòa quyện độc đáo của nét đẹp cổ kính và phong cách hiện đại.

Thành phố Udaipur (Ấn Độ) được bình chọn ở vị trí số một với 91,63 điểm. Hội An nằm ở vị trí thứ 13 với 86,98 điểm. Trong top 15 còn có nhiều thành phố nổi tiếng khác như Tokyo, Kyoto, Osaka (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Singapore (Singapore), Bangkok, Chiangmai (Thái Lan)...

Các du khách là độc giả của Travel & Leisure từng trải nghiệm đánh giá rất cao các thành phố ở châu Á, nhất là về văn hóa và ẩm thực. Cũng ở hạng mục này năm ngoái, đô thị cổ Hội An được bình chọn ở vị trí số một với 90,52 điểm.