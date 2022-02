Hội An trong thế giới phẳng

Chọn cách làm phù hợp để tạo cảm xúc đối với điểm đến đang được Hội An chú trọng thực hiện trong thời gian này. “Đến Hội An trên thế giới phẳng” là một trong những cách làm thú vị như thế.

Khách đến Hội An nhộn nhịp dịp đầu xuân. Ảnh: L.H

Hai năm qua, chính quyền và doanh nghiệp Hội An chủ động kết nối, liên tục nghiên cứu và dày công chuẩn bị các sản phẩm để mở cửa du lịch. Thị trường du khách được xác định là khách nội địa, kể cả chính người dân Hội An đi du lịch Hội An.

Trực tuyến sản phẩm du lịch

Mới đây, TP.Hội An đã thống nhất chủ trương cho Trung tâm VHTT&TTTH thành phố tổ chức trò chơi bài chòi vừa phục vụ du khách tại chỗ, vừa phục vụ người chơi trực tuyến trên kênh youtube và fanpage “Visit Hội An” từ Mùng 2 đến Mùng 6 tết.

Chương trình đã thu hút lượng lớn du khách và cộng đồng mạng tham gia, tương tác. Một người dùng mạng xã hội bình luận: “Mỗi buổi diễn tường thuật trực tiếp trên các trang mạng này là một chương trình thú vị đối với những người rất muốn đến Hội An nhưng chưa thể thực hiện”.

Đây là lần đầu tiên, loại hình di sản văn hóa phi vật thể này được chính thức đưa vào phục vụ công chúng trực tuyến trên nền tảng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu người dùng mạng xã hội.

Trong quá trình nỗ lực tạo sản phẩm cho điểm đến một cách thích ứng, an toàn, Trung tâm VHTT&TTTH TP.Hội An đã tổ chức trở lại sản phẩm du lịch “Trang phục Hội An - Ký ức Hội An”.

Trong các đêm diễn, trung tâm kết hợp tổ chức và tường thuật trực tiếp trên các trang mạng xã hội do đơn vị quản lý. Ngay lập tức, các show diễn đã có đến hàng nghìn lượt người xem, bày bỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VHTT&TTTH TP.Hội An cho biết, các hoạt động này là sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng Hội An được nhiều người ưa thích.

“Chúng tôi mong muốn rằng, thông qua các chương trình này, du khách sẽ có thêm cảm xúc đặc biệt, luôn nhớ và yêu mến Hội An. Thành công của các chương trình như một món quà ý nghĩa dành cho những người yêu mến Hội An nhưng chưa thể đến đô thị cổ vào lúc này” - bà Cẩm nói.

Do dịch bệnh Covid-19, du lịch đã bị ảnh hưởng gần 2 năm qua nên việc tổ chức lại sản phẩm, kết hợp trực tiếp tường thuật online trên không gian mạng xã hội đã góp phần quảng bá Hội An cũng như tạo điều kiện cho những người yên mến vùng đất này “đến phố Hội qua thế giới phẳng”.

Đã có nhiều bình luận tích cực về chương trình này như: “Nhìn cảnh này nhớ Hội An xưa”; “Vui lắm, mọi người đến phố cổ Hội An xem”, “Vẫn là cảm xúc mạnh”; “Cảm ơn những người làm chương trình nhiều lắm, mong dịch bệnh qua mau để Hội An trở lại như xưa, để mình và người thương được về với Hội An”…

Quy mô vừa phải, phù hợp

Cùng với các sản phẩm được tường thuật trực tiếp, phát trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội, Trung tâm VHTT&TTTH TP.Hội An cũng đã tính đến nhiều hoạt động để phục hồi du lịch trở lại.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm cho hay, việc tìm cách làm phù hợp trong giai đoạn hiện nay là điều tất yếu. Khác với cách tổ chức các sự kiện hoành tráng trước đây, hiện trung tâm xây dựng các sản phẩm phù hợp, với quy mô vừa phải, có thể phục vụ nhu cầu của khách nội địa như hình thành các tour du lịch tâm linh, các tour khép kín, nhỏ lẻ.

Ở từng địa điểm khác nhau trong không gian phố cổ và các làng nghề, trung tâm đều tính toán và bố trí sản phẩm văn hóa du lịch phù hợp với tâm lý, sở thích của người Việt, mang hàm lượng văn hóa truyền thống, khơi gợi những giá trị xưa cũ. Và đương nhiên, công tác đảm bảo hậu cần để phòng chống dịch luôn được ưu tiên hàng đầu.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói, giai đoạn này, cùng với lượng khách nội địa đến từ các tỉnh thành trong nước, thành phố cũng khuyến khích người dân bản địa đi du lịch ngay trên vùng đất mà mình đang sống để được tìm hiểu sâu kỹ hơn, càng trân trọng và nâng niu giá trị của di sản.

Vì vậy, Hội An vẫn sẽ tổ chức các sự kiện, sản phẩm du lịch phù hợp, có quy mô vừa phải, phục vụ người dân một cách đúng nghĩa nhất. Phố vẫn sẽ sáng đèn và du lịch vẫn được mở cửa với những cách làm phù hợp nhất.

Chia sẻ nhìn nhận về hình thái mới của du lịch Hội An, ông Nguyễn Hoàng Sơn - chủ một cơ sở kinh doanh trong khu phổ cổ cho biết: “Những ngày qua, thành phố có nhiều cách làm sáng tạo để thu hút du khách và đã có những ngày đầu xuân với lượng du khách về Hội An ấn tượng, chúng tôi rất kỳ vọng. Giờ đây không khí vui tươi, hàng mở cửa bán rất khá. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục có cách làm phù hợp, kiểm soát tốt tình hình thì sẽ có cơ hội phục hồi du lịch”.