Hội An và TP.Hồ Chí Minh được Tripadvisor bình chọn top "xu hướng du lịch nổi bật nhất năm 2023"

Việt Nam có 2 điểm đến lọt top 'xu hướng du lịch nổi bật nhất năm 2023'

(QNO) - Trong tốp 25 điểm đến là "xu hướng nổi bật nhất năm 2023" của Tripadvisor do du khách bình chọn, Việt Nam có 2 điểm đến là phố cổ Hội An và TP.Hồ Chí Minh.

Du khách đã quay lại giúp du lịch Hội An phục hồi tốt. Ảnh: V.L

Top 25 điểm đến này là các địa danh giành được danh hiệu danh giá nhất "Travellers' Choice Best of the Best" (điểm đến tuyệt vời nhất do khách du lịch bình chọn) năm 2023 trong hạng mục "Những điểm đến là xu hướng hàng đầu" (Trending Destinations) của Tripadvisor - một trong số nền tảng du lịch lớn nhất thế giới.

Theo đó, trong top 3, phố cổ Hội An (Quảng Nam) xếp thứ 3 sau Cuba (khu vực Caribbe, số 1) và Mauritius (châu Phi, số 2).

Top 3 điểm đến này được lựa chọn dựa trên đánh giá của khách du lịch sử dụng nền tảng Tripadvisor - trang web và ứng dụng hiện có 135.000 điểm đến du lịch và 730.000 điểm tham quan trên toàn thế giới được đánh giá.