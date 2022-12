Hội An vào mùa lễ hội

(QNO) - Cuối năm cũng là thời điểm Hội An diễn ra nhiều hoạt động lễ hội. Dự kiến khoảng 10 sự kiện văn hóa - nghệ thuật sẽ được tổ chức phục vụ người dân và du khách khi tết đến xuân về.

Cuối năm cũng là thời điểm khách quốc tế đến Hội An trải nghiệm hoạt động lễ hội. Ảnh: V.L

Đa dạng mùa lễ hội

Giữa tháng 12 này, Công ty TNHH Du lịch - dịch vụ Hội An Express sẽ đón các đối tác nước ngoài sang khảo sát một số địa điểm và sản phẩm du lịch tại Hội An. Theo bà Phạm Quế Anh - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch - dịch vụ Hội An Express, một trong những lý do khiến đối tác sang làm việc thời điểm này là vì dịp cuối năm Hội An diễn ra nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật hấp dẫn.

“Trước đây các đối tác này đã đưa khách đến Hà Nội, Sài Gòn nhưng với Hội An thì bây giờ họ mới trực tiếp đưa khách đến để trải nghiệm, tìm hiểu những sản phẩm văn hóa, du lịch, lễ hội nơi đây” - bà Quế Anh thông tin.

Từ giữa tháng 3/2022 khi Quảng Nam tái mở cửa hoạt động du lịch, các chương trình lễ hội cũng bắt đầu được Hội An tổ chức thường xuyên hơn. Tuy nhiên, tập trung mạnh nhất vẫn là thời điểm cuối năm, ước tính khoảng 10 sự kiện văn hóa - nghệ thuật đặc sắc diễn ra trong thời gian này.

Năm nay, Hội An khởi đầu mùa lễ hội bằng sự kiện kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), 23 năm ngày Hội An được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa thế giới, 5 năm nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Gắn với đó là hàng chục hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao đầy màu sắc như trưng bày tranh ảnh, ấn phẩm về Hội An, liên hoan hô hát dân ca, bài chòi, liên hoan âm nhạc ASEAN, liên hoan ẩm thực toàn quốc, Hội An chào đón năm mới 2023…

Đặc biệt, với mục tiêu xây dựng Hội An trở thành một thành phố sáng tạo của cả nước, thời gian qua Hội An đã chú trọng xây dựng các đề án tạo điều kiện phát triển nghệ thuật, nghề thủ công… Khởi động cho những kỳ vọng này là sự kiện “Con đường nghệ thuật - Sắc màu hội tụ” cùng các hoạt động nổi bật như trại sáng tác nghệ thuật sắp đặt, biểu diễn nghệ thuật dân gian và đương đại, trình diễn nghề thủ công truyền thống...

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An, điểm nhấn của các sự kiện văn hóa cuối năm chính là lễ hội văn hóa trà lần thứ nhất diễn ra ngày 30/12/2022 - 1/1/2023. Đây là nơi gặp gỡ, thưởng trà của các nghệ nhân, du khách, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trà cũng như tham gia vào các hoạt động giao lưu trà và thơ, trà và hội họa, trà và âm nhạc…

“Hy vọng với những sự kiện, lễ hội tổ chức dịp này sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị và ấn tượng cho du khách khi đến tham quan thành phố” - bà Cẩm nói.



Xây dựng lễ hội thành sản phẩm du lịch

Không phải ngẫu nhiên Hội An được mệnh danh là thành phố của lễ hội, bình quân mỗi năm khoảng 30 lễ hội truyền thống và hiện đại được tổ chức. Không ít lễ hội đã được định danh, trở thành thương hiệu riêng có của thành phố như lễ hội đèn lồng, lễ hội tơ lụa, Đêm rằm phố cổ, lễ hội ẩm thực quốc tế Hội An…

Từ cuối tháng 11, Hội An bắt đầu vào mùa lễ hội với nhiều sự kiện văn hóa hấp dẫn. Ảnh: V.L

Những ngày này, dạo trên các tuyến đường phố dễ dàng bắt gặp sắc màu rực rỡ của những dãy đèn lồng. Nhiều nhà hàng, khách sạn cũng bắt đầu trang hoàng đẹp mắt sẵn sàng chào đón khách tham quan.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An chia sẻ, phát triển lễ hội trở thành sản phẩm du lịch đang là mục tiêu của Hội An hiện nay và những năm tới. Thành phố cũng đã xây dựng đề án lễ hội Hội An, đồng thời tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng để lễ hội đặc sắc, độc đáo hơn, nhất là gắn với các giá trị văn hóa địa phương.

“Với một số lễ hội đã được định danh chúng tôi cố gắng duy trì liên tục, trau chuốt dần theo hướng chuyên nghiệp và có sức lan tỏa. Ngoài ra, cũng sẽ làm mới, bổ sung thêm các lễ hội như Đêm Hoài giang, lễ hội đèn lồng… như một sản phẩm du lịch đặc trưng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách” - ông Lanh nói.

Một trong những yếu tố thu hút đông đảo du khách đến Hội An chính là lễ hội. Ảnh: V.L

Có thể khẳng định, một trong những yếu tố hấp dẫn của du lịch Hội An chính là các lễ hội. Nếu Hội An không có lễ hội sẽ mất đi nhiều sức hút, bởi lễ hội cũng chính là một phần hồn cốt giúp di sản trở nên sống động và gần gũi.

Theo ông Võ Phùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, nâng cao chất lượng lễ hội gắn với đời sống cộng đồng cũng chính là cách để người dân, du khách cùng hòa nhịp, giao lưu, tương tác nhau, qua đó không chỉ mang đến sự mới mẻ mà còn nêu bật được vai trò chủ thể của các bên tham gia.

“Tôi nghĩ lễ hội Hội An đã là một sản phẩm du lịch. Điều này thể hiện rõ nhất trong các sự kiện cuối năm như lễ Giáng sinh, đón chào năm mới… thu hút hàng nghìn du khách cùng hòa mình náo nhiệt. Đó cũng là lý do vì sao doanh nghiệp du lịch Hội An luôn mong chờ và xây dựng nhiều chương trình, sản phẩm dịch vụ dịp cuối năm chào đón khách” - ông Phùng nói.