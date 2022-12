Hội chợ du lịch quốc tế - VITM Đà Nẵng 2022: Không gian mở cho doanh nghiệp du lịch

Lần đầu tiên một hội chợ du lịch quốc tế tầm cỡ được tổ chức tại khu vực miền Trung, tiếp thêm sinh khí để hoạt động du lịch ở đây phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Gian hàng du lịch Quảng Nam tham gia VITM Đà Nẵng 2022. Ảnh: S.L

Quy mô lớn

Hội chợ du lịch quốc tế - VITM Đà Nẵng 2022 quy tụ sự tham dự của gần 400 doanh nghiệp du lịch, trong đó có khoảng 165 đơn vị quốc tế. Đây là lần đầu tiên hội chợ này được tổ chức tại khu vực miền Trung.

Và cũng dịp hiếm có từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát mà những người làm du lịch ở khu vực miền Trung được giao lưu, trao đổi hợp tác với hàng trăm đơn vị du lịch quốc tế ngay tại “sân nhà”.

Bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho hay, điểm nhấn lớn của VITM Đà Nẵng 2022 là hội chợ sẽ tập trung vào B2B (Business to Business) - tức là chủ yếu hướng đến việc kiến tạo cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế làm việc, trao đổi sản phẩm, ký kết hợp tác để trao đổi khách, thúc đẩy phục hồi du lịch quốc tế.

Hội chợ du lịch quốc tế VITM Đà Nẵng 2022 diễn ra từ ngày 9 - 11/12, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức với chủ đề “Phát triển du lịch biển đảo - thế mạnh của du lịch Việt Nam”. Trong khuôn khổ hội chợ cũng diễn ra nhiều hoạt động bên lề như: chương trình “Kết nối sức mạnh - bứt phá vươn xa”, hội thảo về “Du lịch biển, đảo Việt Nam - thời cơ, thách thức và giải pháp” và hoạt động xúc tiến, quảng bá của từng địa phương…

Ước tính, có khoảng hơn 2.000 lượt doanh nghiệp và hơn 30.000 lượt khách quan tâm, tương tác với hội chợ. Trong bối cảnh du lịch quốc tế vẫn khá im ắng dù đang trong mùa cao điểm, VITM Đà Nẵng 2022 được kỳ vọng sẽ giúp “phá băng” phần nào thị trường này.

Ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết, Đà Nẵng là một trong 3 thị trường có nguồn khách quan trọng nhất của cả nước.

Đây là sân chơi chuyên nghiệp, cơ hội rất tốt để các địa phương cùng doanh nghiệp du lịch tại khu vực miền Trung nắm bắt thông tin, xu hướng của du lịch trong giai đoạn mới.

Đồng thời là dịp để củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ lao động có nghiệp vụ, chất lượng cao, đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của các địa phương trong vùng.

Tiếp cận của Quảng Nam

Tham gia VITM Đà Nẵng 2022, đồng hành với gian hàng của ngành du lịch Quảng Nam có Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn và 11 doanh nghiệp gồm: Đảo Ký ức Hội An, Citadines Pearl Hoi An, Shilla Monogram Quang Nam Danang, Vinwonders Nam Hội An, Bellerive Hoi An Hotel and Spa, Wyndham Shantira Resort Hoi An, Bella Maison Hadana HoiAn, HoiAn Historic, Little Group, Casamia, The Five Villas & Resort Quang Nam Da Nang. Còn một số đơn vị có gian hàng riêng tại hội chợ như: Hoiana, HoiAn Express, Almanity Hoi An Resort & Spa…

Đại diện các đơn vị quốc tế trao đổi về cơ hội hợp tác tại gian hàng du lịch Quảng Nam ở VITM Đà Nẵng 2022. Ảnh: S.L

Bà Huỳnh Thị Minh Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam cho hay, tham gia hội chợ lần này các đơn vị Quảng Nam cung cấp nhiều thông tin, hình ảnh về điểm đến, hoạt động trong khuôn khổ lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 và sự kiện văn hóa, du lịch năm 2023. Bên cạnh đó, trưng bày nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, sản phẩm đặc trưng của Quảng Nam; tổ chức các hoạt động tương tác với khách hàng như tặng quà, tổ chức vòng quay may mắn…

Đến với VITM Đà Nẵng 2022, các đơn vị du lịch Quảng Nam tích cực giới thiệu, chào bán sản phẩm, dịch vụ du lịch, tung các gói kích cầu, khuyến mãi dịch vụ. Kết nối, gặp gỡ, ký kết hợp tác với đối tác tại hội chợ cũng như tham gia vào chương trình hội nghị, hội thảo, tọa đàm…

Bà Phạm Quế Anh - Giám đốc Công ty Du lịch HoiAn Express cho biết, việc mang hội chợ du lịch quốc tế về với miền Trung là cơ hội thuận lợi để các đơn vị du lịch Quảng Nam tiếp cận nhiều đối tác mới. Đây cũng là lần đầu tiên đơn vị tham gia hội chợ VITM và đã có nhiều trao đổi, tiếp xúc cùng các doanh nghiệp, nhất là đối tác quốc tế để thúc đẩy thị trường khách quốc tế phục hồi mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.