Hơn 5.000 du khách mua vé tham quan phố cổ Hội An mỗi ngày

(QNO) - Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bình quân mỗi ngày khu phố cổ Hội An bán ra hơn 5.000 vé cho khách tham quan, phần lớn là khách đoàn và khách quốc tế.

Phố cổ Hội An đón khá đông du khách tham quan trong những ngày Tết. Ảnh: K.L

Dù vậy, đây chỉ là con số khá nhỏ so với tổng lượt khách tham quan phố cổ Hội An trong những ngày vừa qua. Theo tính toán của Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An, ước tính mỗi ngày có khoảng 30 nghìn lượt khách đến tham quan phố cổ, phần lớn đến từ các địa phương lân cận của tỉnh và TP.Đà Nẵng.

Một số điểm tham quan khác như rừng dừa nước Cẩm Thanh, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, Cù Lao Chàm… cũng chứng kiến lượng khách đông kỷ lục, riêng tại làng gốm Thanh Hà, bình quân mỗi ngày có khoảng 1.500 lượt khách mua vé tham quan, hầu hết là khách Hàn Quốc.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, từ ngày 19 đến 26/1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp đến mùng 5 tết), ước tính mỗi ngày Hội An đón hơn 40 nghìn lượt khách tham quan, lưu trú. “Lượng khách đến Hội An dịp Tết năm này tương tương với thời điểm trước dịch COVID-19” - ông Lanh nói.

Trong 7 ngày nghỉ tết, bình quân mỗi ngày Hội An đón khoảng 40 nghìn lượt khách tham quan. Ảnh: K.L