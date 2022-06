Hợp tác chiến lược giữa Hoian d’Or với IHG

(PR) – Sáng 31.5, tại TP.Hội An, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với IHG về việc quản lý ba thương hiệu khách sạn tại Hoian d’Or gồm Hotel Indigo, Crowne Plaza và Holiday Inn Express.

Với việc thỏa thuận quản lý 3 khách sạn trên đã đưa IHG trở thành một trong những nhà điều hành khách sạn quốc tế lớn nhất khu vực Đà Nẵng và TP.Hội An. IHG hiện có 10 khách sạn đang hoạt động và xây dựng, cung ứng hơn 4.000 phòng ở miền Trung, thuộc các thương hiệu InterContinental, Hotel Indigo, Crowne Plaza, voco và Holiday Inn.

Bộ ba khách sạn sắp ra mắt lần đầu tiên tại Hội An bao gồm Hotel Indigo Hoi An Ancient Town (175 phòng), Crowne Plaza Hoi An Ancient Town (300 phòng) và khách sạn Holiday Inn Hoi An Ancient Town (193 phòng), tất cả nằm trong khu nghỉ dưỡng Hoian d’Or.

Ngoài ra. trong khuôn viên khách sạn Crowne Plaza Hoi An Ancient Town còn có trung tâm hội nghị quy mô nhất Hội An với diện tích trên 2.000m2.