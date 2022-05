Hứa hẹn du lịch biển Hội An mùa hè

Trong tháng 6 và 7.2022, TP.Hội An tổ chức festival biển “Hội An - Cảm xúc mùa hè” với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn.

Những ngày qua, Công ty tổ chức sự kiện biển An Bàng tập trung chuẩn bị cho sự kiện “Lễ hội âm nhạc và ẩm thực An Bàng” sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 11.6. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động của Festival biển “Hội An - Cảm xúc mùa hè” 2022.

Bà Lê Thị Kim Ân - đại diện Công ty tổ chức sự kiện biển An Bàng cho biết, lễ hội lần này sẽ có 25 gian hàng ẩm thực Á - Âu, đặc sản địa phương, món Nhật, món Thái, đặc biệt món chay và thuần chay. Chương trình giao lưu âm nhạc sẽ có sự tham gia của 4 ban nhạc và 5 DJ.

“Năm nay, chương trình lễ hội có hai đêm nên chúng tôi cũng tính toán để tạo sự khác biệt. Vì vậy số lượng ban nhạc và DJ nhiều hơn và các thể loại nhạc cũng được đa dạng hơn so với lần tổ chức trước. Bên cạnh đó, sẽ có sự kết hợp giữa âm nhạc với hiệu ứng ánh sáng” - bà Ân nói.

Lễ hội âm nhạc và ẩm thực An Bàng hứa hẹn sẽ mang đến không khí sôi động, hấp dẫn. Ảnh: P.S

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An, festival biển “Hội An - Cảm xúc mùa hè” sẽ được khai mạc lúc 16g00 ngày 18.6 tại bãi biển An Bàng với chương trình nghệ thuật khai mạc, các hoạt động thể thao, giải trí trên bãi biển...

Bên cạnh “Lễ hội âm nhạc và ẩm thực An Bàng”, festival còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như ngày hội thả diều, carnival “Vũ điệu cảm xúc”, liên hoan hát hò khoan, diễn xướng dân gian bả trạo, các hoạt động chủ đề “Cù Lao Chàm - Đảo xanh huyền thoại”, triển lãm ảnh “Người Hội An với biển đảo quê hương”, ngày hội vẽ tranh “Sắc màu biển đảo”, chợ phiên Tân Thành, trải nghiệm Yoga, các hoạt động thể thao biển…

“Các hoạt động sẽ được tổ chức chủ yếu vào dịp cuối tuần để thuận lợi cho du khách tham gia và trải nghiệm. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động lễ hội này chúng tôi cũng muốn tuyên tuyền, quảng bá chủ đề của Năm du lịch quốc gia 2022 bằng việc tổ chức các hoạt động thiên về du lịch xanh, sử dụng các sản phẩm tái chế, sản phẩm thân thiện với môi trường” - bà Cẩm cho biết.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, festival biển “Hội An - Cảm xúc mùa hè” là một trong những sự kiện nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 với chủ đề “Điểm đến du lịch xanh”; đồng thời phục vụ nhân dân, du khách tham quan, trải nghiệm.

Đây cũng là dịp để phát huy sức hấp dẫn, vẻ đẹp của các bãi biển trên địa bàn thành phố; tạo dấu ấn đặc sắc về du lịch biển, tăng cường quảng bá sự đa dạng tài nguyên thiên nhiên ở Hội An, góp phần thu hút khách du lịch đến tham quan Hội An trong mùa hè 2022.

“Festival biển “Hội An - Cảm xúc mùa hè” lần này hướng đến Năm du lịch quốc gia 2022 - Quảng Nam với chủ đề “Điểm đến du lịch xanh”; đồng thời tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn cũng như mang đến cú hích cho du lịch Hội An.

Các hoạt động sẽ được tổ chức đều khắp ở bãi biển An Bàng, Tân Thành, Cửa Đại và đảo Cù Lao Chàm. Thành phố sẽ quan tâm đến sự tham gia, hưởng ứng của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hoạt động” - ông Lanh nói.