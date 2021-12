Hứa hẹn mùa du lịch cuối năm

Càng về cuối năm, các hoạt động du lịch dần sôi động hơn để bắt nhịp nhu cầu của du khách trong dịp lễ Giáng sinh và mừng năm mới.

Du lịch Hội An hứa hẹn sẽ có sự khởi sắc vào những ngày cuối năm. Ảnh: P.Q

Cuối năm sôi động

Cuối tuần qua, nhân kỷ niệm 22 năm Hội An được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới, chương trình hoạt cảnh “Trang phục Hội An - ký ức thời gian” được tổ chức ở gần Chùa Cầu.

Đây có thể xem là hoạt động khởi đầu cho các hoạt động du lịch diễn ra trong tháng 12 để chào đón du khách sau chuỗi ngày im ắng. Vào giữa tuần, những thanh âm lắng đọng trong phố cổ đã trở lại qua chương trình giao lưu “Về Hội An nghe hát bài chòi” cũng đã diễn ra nhân 5 năm “Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam” trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Càng về cuối tháng, chuỗi sự kiện sẽ diễn ra dày hơn với các hoạt động như: hội đèn lồng Hội An tại cầu An Hội, hội đón Giáng sinh tại làng chài Tân Thành, thắp sáng ký ức Hội An tại đảo ký ức Hội An, dạ hội chào năm mới tại vườn tượng An Hội…

Bà Lương Thúy Hà - đại diện Hợp tác xã Du lịch làng chài Tân Thành cho hay, cuối tuần tới sẽ có phiên chợ đồ cũ và nhiều hoạt động bổ trợ như văn nghệ đường phố, trò chơi cho trẻ em, trưng bày chim cảnh… để tạo không khí rộn ràng cho mọi người sau một thời gian dài trầm lắng.

Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng sẵn sàng nhập cuộc, chung tay “hâm nóng” không khí du lịch tại đô thị di sản. Công viên Ấn tượng Hội An chính thức mở cửa từ ngày 18.12 tới.

Chợ phiên Hội An, chợ ẩm thực di sản… sẽ trở lại ngay trong dịp cuối năm để du khách có nhiều lựa chọn thưởng thức khi ghé về đô thị cổ. Các cơ sở lưu trú cũng đã chuẩn bị nhiều gói sản phẩm phục vụ nhu cầu đón Giáng sinh của du khách như tiệc buffet kết hợp nhạc acoustic, thắp sáng cây Giáng sinh…

Sau khi có quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19, nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn TP.Hội An đã mở cửa đón khách trở lại với nhiều khuyến mãi hấp dẫn, chủ yếu vào dịp cuối tuần.

Bà Ngô Thị Bích Vân - Giám đốc nhân sự khu vực Anantara Hoi An Resort thông tin, ngoài chương trình đặc biệt cho lễ Giáng sinh thì vào dịp cuối tuần tại cơ sở cũng diễn ra một số hoạt động như Jazz night, hotpot buffet để phục vụ nhu cầu của du khách. Khách lưu trú cũng đã rải rác trở lại, chủ yếu vẫn đến từ TP.Đà Nẵng.

Cần nhập cuộc đồng bộ

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, một khi hình ảnh của không gian và con người địa phương thân thiện, cởi mở, có sức sống thì mới thuyết phục được du khách ghé thăm. Hội An đang xây dựng chương trình “Người Hội An đi du lịch Hội An” để thúc đẩy bức tranh du lịch Hội An trở nên tươi tắn, sinh động trở lại.

Ông Lanh cũng đề xuất thêm, trong năm 2022 tỉnh cần tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chương trình “Người Quảng Nam đi du lịch Quảng Nam” thành một chương trình trọng điểm để góp phần thúc đẩy du lịch địa phương hồi sinh.

Chợ phiên đồ cũ sẽ quay lại với du khách ở làng chài Tân Thành vào cuối tuần tới.

Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, trong dịp cuối năm này sở có kế hoạch phối hợp với Hội An và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức các sự kiện, hoạt động nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới để tranh thủ nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết 18 của HĐND tỉnh. Nếu được UBND tỉnh thông qua thì nguồn kinh phí thực hiện các sự kiện kích cầu này khoảng 1,8 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, từ khi Nghị quyết 128 ra đời đã giúp doanh nghiệp du lịch tự tin hơn với các kế hoạch phục hồi. Bởi với phạm vi phong tỏa trong trường hợp có dịch nhỏ hơn rất nhiều thì rủi ro trong việc các sự kiện, hoạt động kích cầu cũng được giảm thiểu đáng kể.

Tại buổi làm việc để chuẩn bị kế hoạch thực hiện Năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam vừa diễn ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp địa phương ngay từ bây giờ cần sớm khởi động trở lại việc vận hành, cải tạo cơ sở vật chất, dịch vụ để kịp bắt nhịp và phục vụ tốt nhất cho du khách khi diễn ra Năm du lịch quốc gia 2022.