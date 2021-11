(QNO) - Hội An vừa mở trở lại các hoạt động hướng dẫn tham quan du lịch. Đồng loạt các điểm Khu phố cổ, Cù Lao Chàm, Rừng dừa Cẩm Thanh, làng gốm Thanh Hà sẽ mở cửa đón khách. Để chuyến tham quan du đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19, các công ty du lịch lữ hành, khách du lịch cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch do UBND TP.Hội An ban hành như sau: