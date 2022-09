Kết nối vùng sâm Hamyang

(VHQN) - Trong tháng 8.2022, đoàn khách đến từ quận Hamyang (tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc) đã có chuyến trải nghiệm thú vị đến với vườn sâm gốc huyện Nam Trà My.

Du khách trầm trồ và thích thú với những thân cây cổ thụ trên đường lên vườn sâm. Ảnh: D.L

Để đến được với vườn sâm gốc huyện Nam Trà My, đoàn khách đến từ quận Hamyang do ông Jin Byeong Yeong - Quận trưởng làm trưởng đoàn, khởi hành từ trung tâm huyện Nam Trà My bằng ô tô đến khu tiếp đón tại thôn Tăk Ngo (xã Trà Linh). Từ đây, đoàn tiếp tục đi bộ lên vườn sâm.

Đường lên vườn sâm băng qua khu rừng nguyên sinh đa dạng loài thực vật khiến khách đến từ Hamyang khá thích thú. Những vị khách dang tay ôm lấy những cây cổ thụ, trầm trồ với vẻ kỳ vĩ của thiên nhiên hoang sơ. Vào sâu trong rừng già, không khí càng mát lạnh, xóa tan mệt nhọc khi phải đi bộ khá xa. Khoảng 45 phút leo núi, qua vài lớp hàng rào bảo vệ, đoàn đến chốt giữ vườn sâm.

Bà Yeo Deuk Bun - cán bộ phụ trách giao lưu hợp tác quận Hamyang chia sẻ sau trải nghiệm leo núi: “So với vườn sâm núi ở Hamyang, sâm ở Nam Trà My được trồng nơi cao hơn rất nhiều. Thích nhất là trên đường đi, tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng. Có những cây cổ thụ rất to, có suối, thác, cầu treo rất đẹp, nên đường đi có xa, khá vất vả nhưng lại rất thích khi được leo núi để xem cây sâm Ngọc Linh tận vườn như thế này”.

Nghỉ chân một lát rồi đoàn đi thăm vườn sâm. Khi chiêm ngưỡng những cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng nguyên sinh, ông Jin Byeong Yeong không khỏi trầm trồ: “Sâm Ngọc Linh được người dân Nam Trà My trồng thật công phu, dù ở độ cao đến hơn 1.000 mét.

Sâm núi Hamyang trồng ở độ cao nhất chỉ 700 mét so với mực nước biển. Hamyang nổi tiếng về sâm núi, không chỉ là sản phẩm thô mà có nhiều sản phẩm chế biến sâu. Với sự hợp tác giữa hai địa phương, thời gian tới Nam Trà My đưa lao động sang Hamyang, việc học hỏi áp dụng kỹ thuật tiên tiến của Hàn Quốc vào trồng, chăm sóc cây sâm Ngọc Linh cũng sẽ có ích”.

Ông Jin Byeong Yeong đã có lời mời và hy vọng Nam Trà My sẽ đến Hamyang tham quan vùng sâm của địa phương. Đây cũng là nơi Nam Trà My có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong việc thu hút doanh nghiệp đến và chế biến sâm thành nhiều sản phẩm đa dạng, phục vụ phát triển kinh tế và phát triển du lịch.

Ông Jin chia sẻ, hàng năm, từ ngày 1.9, Hamyang tổ chức lễ hội sâm núi kéo dài 10 ngày, như lễ hội sâm Ngọc Linh ở Nam Trà My. Ở đó, nhiều sản phẩm từ sâm sẽ được trưng bày, quảng bá, giới thiệu cho du khách.

Ông Jin nói, đến với lễ hội ở Hamyang, luôn có người sẵn sàng đưa du khách đi thăm vườn sâm nếu có nhu cầu. Theo ông Jin, huyện Nam Trà My cũng có thể tận dụng điều này để quảng bá thương hiệu sâm Ngọc Linh với du khách trong và ngoài nước. Trải nghiệm, tận mắt chứng kiến việc trồng, chăm sóc vất vả... sẽ khẳng định được giá trị của sâm Ngọc Linh đối với du khách trong nước, quốc tế.