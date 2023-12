Khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng 4 lần so với năm 2022

(QNO) - Theo báo cáo của Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách do cơ sở lưu trú Đà Nẵng phục vụ cả năm 2023 ước đạt hơn 7,4 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với năm 2022 và bằng 93% so với năm 2019 (năm trước đại dịch COVID-19).

Sân bay quốc tế Đà Nẵng đón 177 hành khách đầu tiên từ đường bay thẳng Manila (Philippines) - Đà Nẵng vào đêm 7/12/2023. Ảnh: X.L

Trong đó, tổng lượng khách quốc tế ước đạt hơn 2 triệu lượt, tăng gấp 4 lần so với năm 2022 và bằng 62% so với năm 2019; tổng lượng khách nội địa ước đạt 5,4 triệu lượt, tăng 69% so với năm 2022 và bằng 119% so với năm 2019. Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt 28 nghìn tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2022 và bằng 133% so với năm 2019.

Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Quy hoạch TP.Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã đưa ngành du lịch đứng đầu trong nội dung quy hoạch. Một lần nữa khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của Đà Nẵng, tác động đến định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực khác.

Quy hoạch TP.Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: X.L

Theo đó, du lịch Đà Nẵng xác định 5 nhóm sản phẩm trụ cột để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố. Đó là: Nhóm sản phẩm du lịch tuyến biển cao cấp; nhóm sản phẩm về văn hóa, lịch sử; điểm du lịch MICE; du lịch đô thị, là thành phố động lực, trung tâm của khu vực, thu hút du khách đến vui chơi, mua sắm, học hành, y tế…; du lịch sinh thái rừng núi, sông hồ đang phát triển ở phía tây TP.Đà Nẵng.