Khách sạn 5 sao Shilla Monogram kỷ niệm một năm vận hành

(QNO) - Tối 3/8, khách sạn Shilla Monogram Quangnam Danang (phường Điện Ngọc, Điện Bàn) tổ chức kỷ niệm một năm ngày vận hành. Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên của tập đoàn khách sạn Hàn Quốc - The Shilla Hotels & Resorts (thuộc Samsung Group) xuất hiện tại Quảng Nam cũng như Việt Nam.

Với vị trí nằm trên trục đường biển nối liền TP.Đà Nẵng và phố cổ Hội An, khách sạn Shilla Monogram Quangnam Danang thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách, đặc biệt khách quốc tế bởi kiểu dáng kiến trúc độc đáo khác lạ.

Sau một năm đi vào hoạt động, công suất sử dụng phòng khách sạn bình quân đạt hơn 70%, khách lưu trú phần lớn đến từ thị trường Hàn Quốc (90%). Đây là con số khá lý tưởng trong tình hình du lịch đang phục hồi như hiện nay.

Khách sạn Shilla Monogram Quangnam Danang có tổng cộng 309 phòng lưu trú cùng hệ thống hồ bơi khá đẹp với 4 hồ bơi ngoài trời trải dài ra biển, bao gồm hồ bơi trẻ nhỏ, hồ bơi trẻ em, hồ bơi gia đình và hồ bơi vô cực dành cho người lớn.

Ngoài ra, khách sạn còn có Monogram Lounge - không gian chờ riêng tư để tận hưởng và khám phá những điều thú vị từ văn hóa địa phương; câu lạc bộ trẻ em Little Monogram - nơi trẻ em được vui chơi và học hỏi; 2 nhà hàng, 2 quầy bar, spa, phòng xông hơi, phòng tập gym và vườn trị liệu…

Thành lập tháng 3/1979, The Shilla Hotels & Resorts sở hữu những khách sạn và khu nghỉ dưỡng hạng siêu sang như The Shilla Seoul và The Shilla Jeju cùng 12 khách sạn dòng cao cấp Shilla Stay trên toàn thế giới.

Shilla Monogram Quangnam Danang là khách sạn đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của The Shilla tại thị trường Việt Nam . Shilla Monogram chính là thương hiệu mới được The Shilla Hotels & Resorts phát triển dành riêng cho thị trường khách hàng cao cấp với phong cách dịch vụ mang đậm chất tinh túy Hàn Quốc hòa hợp với những giá trị đặc trưng của địa phương.

Đây cũng là cái tên hoàn thiện chuỗi 3 dòng thương hiệu khách sạn nghỉ dưỡng của tập đoàn: The Shilla (dòng siêu sang - luxury), Shilla Monogram (dòng hạng sang - upper upscale) và Shilla Stay (dòng cao cấp - upscale).