(QNO) - Chiều 18.6, tại biển An Bàng (TP.Hội An) diễn ra chương trình khai mạc Festival biển "Hội An - cảm xúc mùa hè".

Một tiết mục nghệ thuật sôi động trong lễ khai mạc. Ảnh: T.L

Chương trình có nhiều tiết mục nghệ thuật sôi động, trẻ trung, mang âm hưởng biển dành tặng cho du khách trong và ngoài nước cùng các hoạt động thể thao, giải trí biển đa dạng.

Tại chương trình, TP.Hội An cũng phát động nhân dân và du khách cùng hưởng ứng thông điệp du lịch xanh trên toàn địa bàn đúng với chủ đề Năm du lịch quốc gia "Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh", cùng nhau hướng tới các hoạt động thân thiện với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.

Các hoạt động thể thao biển tạo ra sự hào hứng với du khách. Ảnh: T.L

Thông qua Festival lần này, Hội An kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn đặc sắc về du lịch biển nói riêng và du lịch xanh, du lịch sinh thái, gần gũi với thiên nhiên nói chung tại địa phương.

[VIDEO] - Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sẽ được tổ chức trên các bãi biển của TP.Hội An:

Từ nay đến hết tháng 7, nhiều sự kiện trong khuôn khổ Festival sẽ tiếp nối diễn ra ở khắp các bãi biển trên địa bàn thành phố.

Người dân và du khách thư giãn ở biển An Bàng trong ngày khai mạc Festival. Ảnh: T.L

Dịp này, TP.Hội An cũng tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022).