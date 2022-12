(QNO) - Sáng nay 22/12, tại làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An), Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp Sở VH-TT&DL khai mạc Festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An 2022.

Thiếu nhi trình diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc festival. Ảnh: Q.T

Festival dưới sự bảo trợ của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và sự thực hiện của Hợp tác xã Du lịch làng chài Tân Thành. Tham dự chương trình có hàng trăm doanh nghiệp, đơn vị lữ hành trên toàn quốc.

Đây là lễ hội ý nghĩa dịp cuối năm, giúp gắn kết cộng đồng doanh nghiệp du lịch, cộng đồng địa phương với du khách. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần du lịch xanh Quảng Nam hưởng ứng lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Các hoạt động chính diễn ra trong 3 ngày festival bao gồm: nghệ thuật sắp đặt với 20 tác phẩm, biểu diễn nghệ thuật đường phố, chợ phiên du lịch Tân Thành, sắp đặt nghệ thuật từ vải vụn, đổi rác thải nhựa lấy quà tặng, chiếu phim về môi trường...

Trưng bày tranh ảnh tại festival. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Christian Manhart - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội nói: Chúng ta cùng nhau tập hợp ở đây để thúc đẩy sự sáng tạo của con người qua các biểu đạt văn hóa, du lịch bền vững và tăng cường khả năng phục hồi trước những thách thức môi trường nghiêm trọng.

Ở nhiều nơi, trong đó có Hội An, ngành du lịch đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nên cần đảm bảo rằng các tác động môi trường và xã hội từ các hoạt động du lịch phải được quản lý một cách bền vững. Điều này phải được bắt đầu trực tiếp từ giai đoạn lập kế hoạch của bất kỳ dự án du lịch mới nào.

Cần chú ý nhiều hơn tới việc đảm bảo tiêu thụ tài nguyên bền vững và thực hành quản lý chất thải hiệu quả hơn. Tại festival này, chúng ta đang được truyền cảm hứng về phát triển bền vững bởi tài năng của các nghệ sĩ, nhà sáng tạo và chính người dân.

Du khách tìm hiểu các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường. Ảnh: Q.T

Tại festival sẽ có 100 gian hàng đặc sản địa phương và quốc tế phục vụ du khách. Festival kéo dài đến ngày 24/12.