Khai mạc sự kiện "Con đường nghệ thuật và sáng tạo"

Từ ngày 28/12 diễn ra triển lãm ảnh "Hội An - Di sản và sáng tạo"

MỸ LỆ | 26/12/2022 - 08:15

Nằm trong chuỗi sự kiện “Con đường nghệ thuật và sáng tạo” - Hội An năm 2022, từ ngày 28/12/2022 đến 8/1/2023, tại Vườn tượng An Hội, diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật “Hội An - Di sản và sáng tạo”, do Trung tâm VH-TT và TT-TH TP.Hội An phối hợp với CLB Nhiếp ảnh Hội An tổ chức.