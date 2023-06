Khai phóng du lịch Bắc Trà My

Sở hữu vùng cảnh quan non nước hữu tình cùng nhiều giá trị văn hóa bản địa đặc sắc nên Bắc Trà My đang có nhiều động thái để khai phóng tiềm năng du lịch đang ngủ yên ở vùng đất này.

“Săn mây” ở Bắc Trà My là một hình thức du lịch mới mẻ cần nghiên cứu tính khả thi bởi nhiều khu vực ở Bắc Trà My thường xuyên chìm trong làn sương mờ ảo vào buổi sáng sớm. Ảnh: Q.T

Hoang sơ vùng đất “Cao sơn ngọc quế”

Cảm nhận đầu tiên khi mọi du khách đặt chân đến vùng đất này chắc hẳn là cảm giác bình yên bởi hầu hết điểm đến ở đây vẫn còn quá đỗi hoang sơ và dung dị. Từ trung tâm thị trấn, trong bán kính khoảng 10km, du khách có thể khám phá nhiều điểm đến thú vị ở các loại hình du lịch khác nhau.

Với du lịch về nguồn khám phá lịch sử - văn hóa, điểm nhấn lớn nhất là quần thể Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa với một loạt điểm di tích nằm lân cận nhau. Đây chính là điểm đến thu hút đông đảo nhất du khách tìm về Bắc Trà My trong những năm qua. Thống kê sơ bộ trong giai đoạn 2019 - 2022, quần thể này đã đón 434 đoàn với gần 17 nghìn lượt khách.

Với du lịch sinh thái - du lịch cộng đồng, trong vòng một ngày du khách có thể ghé thăm lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, thác Năm Tầng và làng Mường (xã Trà Giang), làng văn hóa Cao Sơn (xã Trà Sơn)…

Sở hữu cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong, Co, Mường cùng chung sống nên hệ sinh thái tự nhiên - xã hội ở Bắc Trà My có nhiều nét đặc sắc, khác biệt với những khu vực miền núi khác trên địa bàn tỉnh.

Nhận thức được tiềm năng du lịch của địa phương, từ năm 2019 Bắc Trà My đã có Đề án Phát triển du lịch huyện giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030. Nhiều hoạt động xúc tiến du lịch cũng được tổ chức như quảng bá điểm đến Bắc Trà My trên cẩm nang du lịch Việt Nam, xây dựng đưa vào sử dụng “app” du lịch Bắc Trà My, phát hành sổ tay du lịch Bắc Trà My, tổ chức các đoàn famtrip khảo sát du lịch…

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho hay: “Thời gian qua, huyện cố gắng tạo ra thêm những điểm nhấn mới mẻ để bước đầu thu hút du khách như xây dựng cầu treo kính, đài vọng cảnh, phố đi bộ và khu ẩm thực phục vụ lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My… Điều trăn trở là hoạt động du lịch trong những năm qua chưa tạo ra được nguồn thu cho cộng đồng để cư dân có thêm động lực, nguồn lực duy trì, tiếp cận các phương thức làm du lịch để phát triển bền vững”.

Tiếp cận du lịch chuyên nghiệp

Việc chưa tạo ra nguồn thu từ du lịch ở Bắc Trà My đơn giản là bởi địa phương này chưa xây dựng được tour tuyến, các hoạt động khám phá, trải nghiệm vẫn ở hình thức tự phát.

Khu di tích an ninh Khu 5 thời gian qua đón rất nhiều đoàn khách về nguồn.

Bà Phạm Quế Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Hội An Express cho rằng, nếu huyện muốn khai thác du lịch bài bản thì cần xác định sản phẩm của mình đã sẵn sàng chưa.

Trong ngắn hạn nếu muốn thu hút khách ngay thì nên khai thác tour đi về trong ngày bởi lưu trú ở đây chưa đảm bảo. Sau đó khi đã có nền tảng tương đối cơ bản sẽ tiếp tục tiến đến khai thác tour dài ngày hơn. Khi có doanh thu từ du lịch thì người dân tự khắc sẽ ham học hỏi, tiếp cận các quy trình về du lịch.

“Khoảng cách từ Hội An đến Bắc Trà My khoảng 2 giờ đồng hồ di chuyển là không quá xa, giao thông cơ bản ổn nên địa phương cần sớm hoàn thiện các thủ tục, quy trình để sớm có sự kết nối cùng lữ hành để khai thác du lịch” - bà Quế Anh nói.

Trong khi đó theo đại diện Công ty CP Du lịch - dịch vụ Hội An, việc đưa khách đến Bắc Trà My không quá khó, quan trọng là địa phương phải hình thành được đầu mối cung ứng, làm việc thông suốt và chịu trách nhiệm về hành trình du lịch của du khách với phía doanh nghiệp. Cụ thể là xây dựng giá tour, gói sản phẩm để đơn vị báo với khách chứ nếu chỉ xúc tiến chung chung thì rất khó.

Các doanh nghiệp du lịch cùng chung nhận định Bắc Trà My đang bảo tồn rất tốt cảnh quan và bản sắc văn hóa của cư dân địa phương. Đây là nền tảng để triển khai khai thác du lịch theo hướng xanh, bền vững mà Quảng Nam đang hướng đến.

Ông Huỳnh Tấn Quốc - Quản lý Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, Giám đốc Công ty CP đầu tư và du lịch Tourane Travel nhận định, trong lúc chờ đón khách từ đây đến cuối năm Bắc Trà My cần đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng giao thông nội bộ ở các điểm đến.

Ngoài ra, địa phương cần nghiên cứu tiếp cận các gói và đầu mối hỗ trợ về phát triển du lịch cộng đồng, lưu trú cộng đồng của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam để có thêm nguồn lực cũng như chuẩn hóa các tiêu chuẩn đón khách trong du lịch, phục vụ tốt hơn khi có nguồn khách ổn định.