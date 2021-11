Khám phá Đà Nẵng qua hệ thống du lịch ảo

(QNO) - Ngành du lịch Đà Nẵng vừa triển khai hệ thống du lịch ảo VR360 mang tên “Một chạm đến Đà Nẵng”; đồng thời phát động cuộc thi ảnh “Danang in my heart” (Đà Nẵng trong trái tim tôi) dành riêng cho người Hàn Quốc yêu thích du lịch Việt Nam.

Ngành du lịch Đà Nẵng triển khai hệ thống du lịch ảo “Một chạm đến Đà Nẵng”. Ảnh: Q.L

Hệ thống du lịch ảo VR360 triển khai trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện trong năm 2021 tại các điểm đến như danh thắng Ngũ Hành Sơn, biển Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, cảnh quan hai bên bờ sông Hàn, Sun World Bà Nà Hills. Giai đoạn 2 tiếp tục thực hiện vào năm 2022.

Với hệ thống du lịch ảo này, chỉ cần click chuột sẽ được trải nghiệm tour du lịch khám phá Đà Nẵng với thuyết minh tự động 2 ngôn ngữ (Anh - Việt) đến nhiều điểm tham quan nổi tiếng của thành phố. Bố cục hình ảnh mãn nhãn, âm thanh sống động, nội dung hiển thị chi tiết, thuyết minh khúc triết và hấp dẫn...

Bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng chia sẻ, thời gian qua Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong phát triển du lịch theo hướng thông minh. Việc đa dạng các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch trên nền tảng công nghệ 4.0 luôn là hướng đi mới của ngành du lịch thành phố. Tour du lịch ảo VR360 chính là giải pháp cấp bách, tạo thêm trải nghiệm chân thực, nâng tầm giá trị du lịch Đà Nẵng.

Đối với cuộc thi ảnh “Danang in my heart” sẽ diễn ra từ ngày 15.11 đến 15.12.2021 do Sở Du lịch Đà Nẵng và Hanatour đồng tổ chức, dành cho người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam và Hàn Quốc. Người dự thi có cơ hội dành được chuyến du lịch trọn gói cho 2 người do Hanatour tài trợ.

Hàn Quốc là thị trường hàng đầu của du lịch Đà Nẵng, giai đoạn 2013 - 2019 chiếm hơn 55% tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng.