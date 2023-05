Khám phá mùa hè rực rỡ lễ hội tại Công viên châu Á - Đà Nẵng

(QNO) - Nhiều hoạt động lễ hội được Công viên châu Á - Asia Park Đà Nẵng tổ chức từ hôm nay 20/5 và kéo dài trong 4 tháng.

Nhiều khuyến mãi cho học sinh, sinh viên khi đến với Công viên châu Á mùa hè này. Ảnh: DanangFantasticity

Mùa hè này, Công viên châu Á mở cửa miễn phí cho du khách tham quan, check-in từ 14 - 22 giờ tất cả ngày trong tuần. Tại đây, du khách được thử sức với các trò chơi đầy phấn khích trong khung giờ 14 - 21 giờ với giá vé trọn gói 100 nghìn đồng/trẻ em, 200 nghìn đồng/người lớn.

Từ ngày 15/5 - 31/8, chỉ với 230 nghìn đồng, du khách sẽ có ngay một "Combo All in one Pluss" trải nghiệm không giới hạn các trò chơi và một lần khám phá "ngôi nhà ma" duy nhất tại Đà Nẵng.

Công viên châu Á cũng hợp tác với Nhà hát Cố đô Huế ra mắt chương trình múa rối nước và múa rối cạn truyền thống lần đầu tiên tại Đà Nẵng. Mỗi ngày chương trình diễn ra trong 2 khung giờ (17 - 17 giờ 35 và 19 - 19 giờ 35), giá vé 70 nghìn đồng/vé. Đặc biệt, giảm 30% giá vé (còn 50 nghìn đồng) cho du khách trải nghiệm sản phẩm này từ ngày 1/6 - 30/6.

Cơ hội trải nghiệm khinh khí cầu lớn nhất châu Á cho du khách. Ảnh: DanangFantasticit

Bên cạnh đó, từ 15/5 - 31/12, du khách đặt vé trải nghiệm bay khinh khí cầu lớn nhất châu Á sẽ được tặng ngay combo 3 game bất kỳ (không bao gồm vòng quay Sun Wheel) trải nghiệm trong khung giờ 19 - 21 giờ hằng ngày. Du khách có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của Đà Nẵng trên độ cao lý tưởng.

Từ ngày 20/5, Công viên châu Á sẽ đưa du khách tới lễ hội "M-Pack Festival&Carnival Street Food" diễn ra trong suốt 4 tháng với nhiều hoạt động ấn tượng từ thứ Hai đến thứ Sáu và Chủ nhật. Du khách vừa thưởng thức những tiết mục biểu diễn Kpop, nghệ thuật Việt Nam truyền thống vừa được hòa mình vào không khí lễ hội ẩm thực, lễ hội bia...