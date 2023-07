Khám phá văn hóa ẩm thực Việt Nam và quốc tế tại Đà Nẵng

(QNO) - Lễ hội tận hưởng mùa hè 2023 - Enjoy Đà Nẵng diễn ra từ ngày 28/7 đến 1/8 với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Đêm nhạc hội “Tận hưởng mùa hè 2023” quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ảnh: BTC

Theo đó, đêm nhạc hội “Tận hưởng mùa hè 2023” diễn ra lúc 19 giờ ngày 28/7 tại Công viên Biển Đông với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Đức Phúc, Only C, Hoàng Dũng, Vũ Thảo My... hứa hẹn mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc và văn hóa nghệ thuật sống động, đầy màu sắc.

Từ ngày 29/7 - 1/8 cũng diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao, văn hóa và du lịch hấp dẫn. Xuyên suốt là Lễ hội ẩm thực Việt Nam - quốc tế với hơn 100 món ăn đặc sắc của Việt Nam và thế giới. Người dân và du khách có cơ hội được thưởng thức những món ăn đặc trưng của Đà Nẵng như mỳ Quảng, nem lụi, bánh xèo, bún thịt nướng, thịt bò cuốn lá lốt... và tự khám phá không gian trải nghiệm ẩm thực vô cùng hấp dẫn, mới lạ.

Lễ hội ẩm thực Việt Nam - quốc tế với hơn 100 món ăn đặc sắc của Việt Nam và thế giới. Ảnh: BTC

Nếu yêu thích khám phá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ thì không gian trải nghiệm làng nghề truyền thống sẽ là sự lựa chọn thú vị. Những làng nghề đặc trưng hiếm có của Đà Nẵng mang đến những sản phẩm thủ công mộc mạc như chính người dân tạo ra chúng. Du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng các công đoạn dệt chiếu Cẩm Nê, dệt thổ cẩm Cơ Tu hay thử tự tay làm một số vật dụng bằng sợi mây tre.

Cạnh đó, du khách cũng có thể mua sắm sản phẩm OCOP, sản phẩm lưu niệm đặc trưng của Đà Nẵng để làm quà như: nước mắm Nam Ô, bánh khô mè, hải sản khô, nông sản/thực phẩm hữu cơ, nến thơm...