Khu nghỉ dưỡng TUI Blue Nam Hoi An đạt chuẩn 5 sao

(QNO) - Chiều 24.7, Khu nghỉ dưỡng TUI Blue Nam Hoi An (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) tổ chức lễ công bố khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn 5 sao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao quyết định công nhận TUI Blue Nam Hoi An đạt chuẩn 5 sao cho Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Q.T

Dự lễ có Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Quang Dũng. Về phía tỉnh Quảng Nam có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Tại lễ công bố, đại diện lãnh đạo Vụ Khách sạn (Tổng cục Du lịch) đã công bố quyết định công nhận TUI Blue Nam Hoi An là khách sạn đạt chuẩn 5 sao trong vòng 5 năm.

TUI Blue Nam Hoi An là khu nghỉ dưỡng đầu tiên đạt chuẩn 5 sao ở khu vực nam Quảng Nam. Ảnh: Q.T

Đây chính là khu nghỉ dưỡng đầu tiên ở khu vực nam Quảng Nam đạt chuẩn 5 sao, góp phần thực hiện định hướng mở rộng không gian du lịch Quảng Nam, lan tỏa về phía nam và phía tây.

Một góc TUI Blue Nam Hoi An. Ảnh: Q.T

TUI Blue Nam Hoi An được phát triển bởi Tập đoàn Thiên Minh và Tập đoàn TUI nổi tiếng thế giới. Khu nghỉ dưỡng được khai trương vào mùa hè 2020. TUI Blue Nam Hoi An cách Hội An khoảng 50km về phía nam và mất khoảng 20 phút để di chuyển đến sân bay Chu Lai.