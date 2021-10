Kiến tạo môi trường du lịch xanh cho Hội An

Cam kết hành động với thông điệp và lộ trình cụ thể, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp du lịch ở Hội An đang nỗ lực tạo môi trường du lịch xanh để thích ứng, tạo điểm nhấn thu hút mới.

Tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 càng thôi thúc chính quyền và doanh nghiệp ở Hội An phải hành động mạnh mẽ hơn trong phát triển du lịch xanh. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Thông điệp “8T”

Tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 càng thôi thúc chính quyền và doanh nghiệp ở Hội An phải hành động mạnh mẽ hơn trong phát triển du lịch xanh.

Mới đây, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã truyền tải thông điệp “8T” với những giải pháp cụ thể nhằm kết nối rộng rãi hơn trong cộng đồng doanh nghiệp vì mục đích chung hướng tới “Hội An - điểm đến xanh”.

Khung hành động “8T” bao gồm: tổ chức thực hiện; từ chối sản phẩm nhựa dùng 1 lần; tiết giảm rác thải khó xử lý; tái sử dụng; thay thế sản phẩm tạo ra rác thải hữu cơ; tái chế; truyền thông; tạo ra sản phẩm thân thiện.

Theo báo cáo kiểm toán rác thải năm 2020 ở Hội An, rác hữu cơ chiếm đến 66,7% tổng lượng chất thải rắn phát sinh của Hội An (tương đương với gần 56 tấn/ngày).

Ngày 30.9, UBND TP.Hội An và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam thực hiện ký kết và công bố “Khung kế hoạch doanh nghiệp giảm rác thải hướng tới Hội An - điểm đến xanh giai đoạn 2021 - 2023”. Chương trình nằm trong khuôn khổ “Chương trình đối tác chiến lược IUCN Việt Nam - PRO Việt Nam” và dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub).

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho biết, khung thông điệp hành động này kế thừa từ buổi tọa đàm góp ý lập khung kế hoạch vào cuối năm 2020 với sự cam kết đồng hành của 36 doanh nghiệp.

Do tác động của dịch Covid-19 nên việc ký kết, triển khai bị chậm trễ so với kế hoạch ban đầu. Bên cạnh đó, hiện nay nguồn lực các đơn vị du lịch đang rất hạn chế, vì vậy việc triển khai rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ.

Cũng theo ông Phan Xuân Thanh, khung hành động lần này đặt mục tiêu cụ thể về việc hướng đến xây dựng Hội An trở thành điểm đến xanh. Từ đó tạo niềm tin nơi doanh nghiệp du lịch để họ nhận thấy lợi ích, trách nhiệm và tích cực tham gia.

Chỉ khi các hành động trên được thực hiện một cách tổng thể, toàn diện từ chủ thể tham gia thì việc tiết giảm rác thải mới phát huy hiệu quả, xây dựng thành công môi trường du lịch xanh, tạo thương hiệu sau đại dịch.

“Xanh hóa” điểm đến

Ông Trần Thái Do - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Á Đông Villas, chủ đầu tư Silk Sense Hoi An River Resort cho biết, từ năm 2018 doanh nghiệp đã triển khai nhiều công việc để xây dựng một khách sạn thân thiện với môi trường.

“Chúng tôi cam kết đã, đang và sẽ “xanh hóa” cơ sở lưu trú theo khung tiêu chí mà Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đưa ra. Hy vọng, ngày sẽ có nhiều đơn vị đồng hành, lan tỏa vì mục tiêu Hội An - điểm đến xanh” - ông Do nói.

Ngày càng có nhiều đơn vị du lịch ở Hội An quan tâm đến việc sáng tạo các sản phẩm “xanh”. Ảnh: Q.T

Theo lộ trình, trong giai đoạn 2021 - 2022 Hiệp hội Du lịch Quảng Nam chọn 6 doanh nghiệp tiên phong thực hiện khung chương trình này. Nếu dịch bệnh cơ bản được khống chế, cả 30 doanh nghiệp còn lại tham gia cam kết sẽ được giám sát đánh giá xếp hạng hàng năm.

Đến năm 2023, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đặt mục tiêu có 100 doanh nghiệp tham gia khung hành động. Giai đoạn 2025 - 2030 trở về sau sẽ duy trì thực hiện khung kế hoạch.

Thời gian qua, chính quyền Hội An cũng đã tích cực hành động với các chương trình cụ thể như, phổ biến cơ sở lưu trú nói không với túi ny lon, không sử dụng ngân sách để mua sản phẩm nhựa dùng một lần, khuyến khích kinh doanh sản phẩm thân thiện thay thế sản phẩm nhựa, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Nam xây dựng kế hoạch giảm thiểu đồ nhựa dùng một lần.

Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng, tăng trưởng kinh tế không có nghĩa sẽ phải gia tăng khối lượng chất thải. Ngược lại, một mô hình kinh tế và xã hội bền vững có thể thực hiện được nếu các bên liên quan cam kết tham gia và tạo điều kiện giảm thiểu chất thải.

Theo ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, chuyển đổi để hướng đến du lịch xanh cho Hội An là hoàn toàn phù hợp. Ngoài chương trình hành động của Hiệp hội Du lịch, TP.Hội An cũng nên nghiên cứu chuyển đổi, làm thí điểm du lịch xanh ở một vài nơi với lộ trình theo từng cấp độ ởi từng địa điểm cụ thể, phù hợp với chiến lược phát triển ngành du lịch toàn tỉnh.