Lan tỏa văn hóa Co và Ca Dong

Khu vui chơi VinWonders Nam Hội An đang triển khai tháng cao điểm “Tinh hoa mở hội” với chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc chào mùa hè năm 2023. Bản sắc người Co, Ca Dong ở huyện vùng cao Bắc Trà My vinh dự được lan tỏa rực rỡ và sôi động phục vụ du khách.

Múa cồng chiêng Ca Dong với sự xuất hiện của già làng, nghệ nhân gạo cội Hồ Văn Dinh (ở giữa, tóc và râu bạc trắng) thật sự cuốn hút du khách. Ảnh: VB

Kế hoạch tháng cao điểm “Tinh hoa mở hội” (tháng 6/2023), VinWonders Nam Hội An tổ chức trẩy hội văn hóa ba miền với không gian hội hè sôi động: phiên chợ tình Tây Bắc, di sản miền duyên hải, lễ hội cồng chiêng, vọng phương Nam...

Theo ông Đỗ Thanh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Bắc Trà My, ngay sau khi nhận được thư mời của đối tác VinWonders Nam Hội An, đơn vị phối hợp với các ngành, địa phương liên quan xây dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa của hai thành phần dân tộc chính bản địa là Co và Ca Dong để tham gia lưu diễn. Đồng thời, huy động các sản phẩm đặc trưng, ẩm thực, tranh ảnh về đất và người Bắc Trà My để trưng bày, quảng bá và cung ứng cho du khách.

Bà Đoàn Thị Xuân Hành - Chi hội trưởng Chi hội múa Quảng Nam (đạo diễn chương trình của đoàn nghệ nhân huyện Bắc Trà My) cho hay, kịch bản và nội dung lưu diễn của đoàn được dàn dựng tập trung vào âm hưởng cồng chiêng và biểu tượng vật thiêng “cây nêu” truyền thống với gần 50 nghệ nhân, diễn viên tham gia.

“Đoàn nhận được sự hỗ trợ tối đa về hậu cần như phương tiện vận chuyển, âm thanh, trang trí, trưng bày… rất trách nhiệm và chuyên nghiệp của đối tác nên công tác chuẩn bị, lưu diễn thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng nghệ thuật đề ra” - bà Xuân Hành chia sẻ.

Theo già làng Ca Dong Hồ Văn Dinh (xã Trà Bui), được lưu diễn ở VinWonders Nam Hội An - một khu vui chơi giải trí có quy mô lớn và rất nổi tiếng là vinh dự cho người Ca Dong và người Co ở Bắc Trà My.

“Diễn, trưng bày ở đây thì du khách khắp nơi biết được bản sắc văn hóa của người Co, người Ca Dong, biết thêm về cây quế Trà My. Già và con cháu còn được tự do thoải mái tham quan trong khu vui chơi, biết được nhiều cái hay, cái lạ, rất có ích, lý thú… mà không tốn tiền vé vào cổng nữa” - già Dinh chia vui.

Ông Hoàng Trọng - một du khách đến từ Hà Nội cho hay, bản thân ông may mắn khi đưa gia đình, nhất là các con nhỏ tranh thủ nghỉ hè du lịch, tham quan khu VinWonders Nam Hội An đúng vào dịp đoàn nghệ nhân huyện Bắc Trà My lưu diễn.

“Cồng chiêng người Ca Dong có âm hưởng, tiết tấu lúc chậm rãi, lúc hối hả... rất cuốn hút. Đấu chiêng của người Co rất vui nhộn và độc đáo. Trang phục, đạo cụ, vật dụng, tái hiện không gian đời sống thường nhật của người Co, Ca Dong cũng rất phong phú, lạ mắt… Chuyến du lịch lần này, gia đình tôi thật sự có một trải nghiệm khó quên” - ông Trọng nói.

Bà Trần Thị Ngọc Giàu - Tổng Quản lý khu VinWonders Nam Hội An cho hay, mục tiêu tháng cao điểm “Tinh hoa mở hội” là tạo không gian sôi động bản sắc văn hóa các vùng miền để du khách trải nghiệm.

Chương trình của đoàn nghệ nhân huyện Bắc Trà My được chuẩn bị chỉn chu, sát với bản sắc gốc song cũng rất linh hoạt và sôi động. Sự xuất hiện của các già làng, nghệ nhân gạo cội Hồ Văn Dinh, Hồ Thị Dôn đã làm cho không khí trẩy hội cồng chiêng hạ tuần thứ 3, trong hai ngày 17 và 18/6 rất ấn tượng, cuốn hút du khách tương tác và đã khép lại với những khoảnh khắc khó quên, đầy cảm xúc.

Tiếp nối thành công của đoàn nghệ nhân huyện Bắc Trà My, trong hai ngày cuối tuần (24 và 25/6) là không gian văn hóa “Vọng phương Nam” phục vụ du khách với màn trình diễn lân sư rồng “mai hoa thung”, múa Rom Vong của người Khmer, những khúc hát đồng dao, biểu diễn đi cà kheo... tại VinWonders Nam Hội An.